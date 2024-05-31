長期便秘恐致頭痛、肩痠，還可能變腸癌！中醫調理促腸蠕動

41歲蔡女士近5年來排便非常不順，一周一次是家常便飯，最長曾達兩周，排便時要非常用力才偶爾大出小硬便。這可能和她容易緊張、做生意壓力大、生活不規律有關，久而久之，便秘成了一種習慣，有時會引起腹痛、頭痛，很不舒服。

女性便秘比例高 推測與這些因素有關 彰化醫院中醫師黃鋒榮說，蔡女士經胃鏡和大腸鏡檢查沒有大礙，因此不是消化系統器官造成的器質性便秘，而是習慣性便秘。推估成年人罹患便秘者大概15%左右，臨床上明顯可見女性多於男性，老年人多於年輕人。老年人是因為消化功能退化造成便秘比率上升，女性則推測是要兼顧工作與家庭導致壓力大、受雌激素影響、肌肉力量不足、運動量較低、水喝得比較少等；此外，還有飲食不定時、纖維質攝取少等生活環境和個人行為，都是可能發生便秘的原因。

長期便秘不理 恐引發大腸癌 黃鋒榮指出，長期便秘如果不解決，可能會衍生腹痛、頭痛、肩痠、食慾不佳、口臭、頭昏眼花、失眠、急躁、口乾舌燥、疲勞等症狀，更甚者還可能引發大腸癌、心血管疾病等，不可輕視。