長期唔夠瞓易猝死 症狀似小感冒？ 醫生揭冬季猝死前5大警號

冬季經常會出現猝死的個案，但其實這種情況並不是來得無聲無息。有醫生指出，若果是長期睡眠不足的人士就要小心，有可能有較大的猝死風險，而且當猝死出現前，症狀一般都容易被忽視，可能會與小感冒混淆。醫生指指出，冬季猝死前有5大警號，出現時應多加注意，以免發生悲劇。
冬季猝死前5大警號
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，其實冬季猝死前會出現安靜的先兆。他指出，在病房中經常會聽到家屬表示，患者在前幾天會感到奇怪的感覺，反映出許多人忽略的輕微警號。黃醫生強調，多數冬季猝死並非毫無症狀，這些症狀往往輕微、模糊，容易與疲勞或小感冒混淆，因此被忽視。常見的低調警號如下：
1. 不明原因的異常疲勞
- 明明睡夠，卻醒來仍然感到疲倦、做相同的事情卻感到特別喘息、身體有一種難以恢復的沉重感。
- 研究表明，心肌缺氧初期多表現為耐力下降與疲勞感，而並非劇烈的胸痛。
2. 胸口悶、緊、壓，但不似疼痛
- 感覺像被壓住、吃太飽或好像卡住了一口氣。
- 冬天血管收縮使得心肌缺血更容易被誘發，這些症狀常被誤認為胃部或肌肉問題。
3. 清晨或夜間心悸、冒冷汗
- 特別是在剛起床、洗澡前後或半夜上廁所時，心臟可能表現出不穩定的訊號。
4. 頭暈、眼前發黑、即將昏倒
- 這不僅僅是低血壓的表現，而是心輸出量突然不足的警告。在猝死的案例中，病人常常回溯時提到「近幾天有暈眩」。
5. 睡眠突然變差
- 突然變淺眠，或半夜醒來心跳加速，與自律神經失衡及夜間心律不整風險上升有關。
冬季的症狀「不典型」3大原因
黃醫生解釋，冬季的症狀特別「不典型」，原因是寒冷影響3件事：
- 血管收縮：引致心臟負荷上升。
- 血液黏稠：使血栓風險上升。
- 交感神經亢奮：可致心律不穩。
他提醒，如果你有以下任何一項，應須特別注意，這些輕微症狀都不容小覷：
- 高血壓、糖尿病、高血脂。
- 抽煙史。
- 家族早發心臟病。
- 睡眠呼吸中止症。
- 長期壓力大或睡眠不足。
黃醫生指，要記住，冬天出現的新症狀，都不要急著給它找藉口，可能不只是「最近比較累」、「天氣冷正常」或「年紀大了就這樣」，而是身體在測試你是否會重視它的信號。猝死的殘酷在於它的突然，而在於它其實給過你提醒，只是它的聲音很小。在寒冷的冬季，請將「怪怪的感覺」視為重要的健康訊號。