長期尿頻不敢出門！「這項微創手術」助他終結小便夢魘

76 歲宋姓男患者長期受下泌尿道症狀困擾，尿頻、夜尿導致睡眠質素下降，嚴重影響日常生活。就醫經泌尿科醫生診斷，其因前列腺增生合併膀胱結石導致排尿問題，評估後建議進行微創前列腺水蒸氣消融手術，手術門診或是住院都可以，僅需面罩舒眠麻醉，毋須氣管內管式全身麻醉，整個治療過程約 10至15 分鐘。術後患者恢復良好，術後約3周即感受到顯著改善，夜尿次數減少，排尿順暢，生活質素大幅提升。
良性前列腺增生 常見尿頻、夜尿等症狀
童綜合醫院泌尿科林益聖主任指出，良性前列腺增生(BPH)是中老年男性常見的泌尿問題，隨著年齡增長，前列腺組織增生導致尿道受壓迫，引起尿頻、夜尿、排尿困難、尿流細弱等症狀，嚴重影響生活質素。
微創前列腺水蒸氣消融手術 保留勃起與射精功能
傳統治療方式包括藥物控制及手術刮除，藥物控制多需長期服用且效果有限，而傳統手術則可能影響性功能並伴隨較長的恢復期。而「微創前列腺水蒸氣消融手術」是利用高溫水蒸氣(約 103°C)的局部熱能注入前列腺增生組織，使其逐漸被人體吸收，約1至3個月從而減少前列腺組織的體積達到消融的效果，改善排尿症狀；但術後短期內可能會有輕微血尿或排尿不適，多數患者在 3至6周內症狀明顯改善。
相較於傳統經尿道前列腺切除術(TURP)來說，出血風險極低，並且能有效保留勃起與射精功能，特別適合不想長期吃藥、但又希望擺脫排尿困擾的患者。
有下泌尿道症狀 應盡快就醫治療
林益聖主任呼籲，男性前列腺增生肥大雖然是常見的老化現象，但若影響生活質素，應及早尋求專業醫療評估，膀胱的健康應及早介入治療，不要等到膀胱完全無力氣尿不出來。呼籲長期有下泌尿道症狀的患者，盡早諮詢泌尿科醫生，選擇適合病況與自身需求的治療方式。
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