長期尿頻不敢出門！「這項微創手術」助他終結小便夢魘

男性前列腺增生肥大雖然是常見的老化現象，但若影響生活質素，應及早尋求專業醫療評估。

76 歲宋姓男患者長期受下泌尿道症狀困擾，尿頻、夜尿導致睡眠質素下降，嚴重影響日常生活。就醫經泌尿科醫生診斷，其因前列腺增生合併膀胱結石導致排尿問題，評估後建議進行微創前列腺水蒸氣消融手術，手術門診或是住院都可以，僅需面罩舒眠麻醉，毋須氣管內管式全身麻醉，整個治療過程約 10至15 分鐘。術後患者恢復良好，術後約3周即感受到顯著改善，夜尿次數減少，排尿順暢，生活質素大幅提升。

「微創前列腺水蒸氣消融手術」是利用高溫水蒸氣(約 103°C)的局部熱能注入前列腺增生組織，使其逐漸被人體吸收。

微創前列腺水蒸氣消融手術 保留勃起與射精功能

傳統治療方式包括藥物控制及手術刮除，藥物控制多需長期服用且效果有限，而傳統手術則可能影響性功能並伴隨較長的恢復期。而「微創前列腺水蒸氣消融手術」是利用高溫水蒸氣(約 103°C)的局部熱能注入前列腺增生組織，使其逐漸被人體吸收，約1至3個月從而減少前列腺組織的體積達到消融的效果，改善排尿症狀；但術後短期內可能會有輕微血尿或排尿不適，多數患者在 3至6周內症狀明顯改善。

相較於傳統經尿道前列腺切除術(TURP)來說，出血風險極低，並且能有效保留勃起與射精功能，特別適合不想長期吃藥、但又希望擺脫排尿困擾的患者。