長期打鼻鼾恐患心臟病 戒食宵夜也有用？營養師教5招飲食KO鼻鼾聲

打鼻鼾有機會打到有心臟病？有營養師指出，打鼻鼾可能不只是身體疲累，更可能會增加患上心血管疾病的風險。營養師指出，有5大飲食有助解決鼻鼾問題，當中包括戒吃宵夜，也可以令你睡得更好、呼吸順暢。

5招飲食KO鼻鼾聲 營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，很多人以為打呼只是因為過度疲憊，其實卻可能是睡眠窒息症作祟。當你入睡時，氣道可能因為塌陷而導致呼吸暫停，這樣不但影響了睡眠品質，還可能增加高血壓、糖尿病及心血管疾病的風險。王證瑋指，除了醫療介入，透過飲食與體重控制來改善呼吸品質同樣重要。他建議，透過以下5個方法改善睡眠： 1. 體重管理最重要 體脂過高，特別是頸圍周圍的脂肪，會壓迫氣道。

建議健康飲食，多攝取蔬菜、健康油脂和全穀，減少糖分和加工食品，有助於減脂並改善氣道壓力。 2. 穩定晚餐血糖 高GI(升糖指數)食物容易導致血糖波動，影響睡眠穩定性。

晚餐可選擇糙米、番薯或燕麥等原型高纖維碳水化合物，減少澱粉攝取。 3. 維他命D + 鎂助眠 研究顯示維他命D缺乏者的睡眠呼吸品質較差。

鎂有助於放鬆肌肉和神經，改善氣道通暢性，增進全身放鬆。

食物來源包括三文魚、堅果和深綠色蔬菜。

4. 抗發炎營養素幫助修復 Omega-3脂肪酸、維他命C和E能減少因夜間缺氧所造成的自由基傷害。

此外，這些營養素還能降低慢性發炎反應，穩定新陳代謝。 5. 避免酒精和宵夜 酒精會使喉嚨的肌肉過度放鬆，加重打呼的情況。

睡前吃得過飽會增加橫膈膜的壓力，妨礙呼吸節奏。 營養師建議，減少體脂是改善睡眠窒息最有效的自然方法。另外，若是中重度症狀，仍需配合醫生的治療，營養素補充只能作為輔助。他建議睡前減少使用手機，保持規律的作息，有助於提升睡眠品質。透過飲食調整、體重管理與營養補強，能幫助你「睡得順、呼吸順、代謝更順」。