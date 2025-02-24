長期濕疹可致慢性痕癢 生活質素如中風

濕疹是一種常見的不具傳染性皮膚病，約每10人中便有一人在其一生中經歷過濕疹。長期未能妥善治療的濕疹患者，痕癢和不適感可能導致他們的生活質素接近中風患者。 濕疹的學名為異位性皮膚炎，主要症狀包括皮膚乾燥、紅腫、脫皮及滲液等。皮膚科專科醫生陳厚毅指出，濕疹常引發「抓癢循環」(Itch-Scratch Cycle)，「患處搔癢時，皮膚會產生炎症反應，患者愈抓愈癢，令皮膚持續受損，痕癢問題加劇，最終陷入惡性循環，演變成慢性痕癢。」

評分低於心衰竭血液透析 研究顯示，慢性痕癢患者的健康狀態顯著下降，特別在疼痛、情緒和認知方面的下降幅度明顯。根據132名慢性痕癢患者的研究，經測量健康狀況、報告與健康相關的生活質素評分後，評分平均為0.56，數字相近於中風患者的0.60，並且低於心衰竭兼植入心臟除顫器(0.64)或血液透析(0.73)等疾病患者的評分。 結果顯示慢性痕癢對生活質素的重大影響。陳厚毅指，「如果濕疹未能得到妥善控制，將對患者的長期健康產生深遠影響。」 口服JAK抑制劑可改善90%症狀 針對濕疹的治療，皮膚科專科醫生陳湧建議患者應保持皮膚濕潤，並避免抓癢，減少皮膚炎症的風險。對於中度至重度的濕疹患者，若局部治療無法有效控制，則應考慮使用生物制劑或小分子藥物，例如口服JAK抑制劑，更好地針對發炎來源，從而改善濕疹症狀。 研究顯示，口服JAK抑制劑能在短短一天改善痕癢情況，並在兩周內可實現75%的症狀改善，16周後甚至可達到90%的改善。這些進展給予患者新的希望，特別是長期受到濕疹困擾的人。 陳湧指，口服JAK抑制劑藥效比傳統藥物快、副作用較少，常見會有腸胃不適、嘔心感、生暗瘡等症狀。嚴重的個案會影響肝臟，但較罕見，所以一般覆診時都會定期抽血檢查。

重拾短袖過夏天 25歲的濕疹患者梁小姐自小學三年級起便開始受到濕疹困擾。其病情日漸惡化，甚至影響到睡眠。每當轉季或面臨壓力時，病情便會加重。「病情嚴重時，關節皮膚裂開，甚至筆也拿不到。」 梁小姐在6年前開始用小分子口服藥物，濕疹情況大幅好轉，用藥兩星期紅腫情況經已改善。她明言，「以前要穿長袖衣服遮掩患處，但用藥後終於可以在夏天穿短袖的衣物。」不再需要擔心病情影響工作和社交，整體情緒亦因病情改善而得到提升。 香港天氣不利濕疹患者 陳湧直言，香港天氣濕度變化大，又有空氣污染問題，並不利於患者，甚至有患者表示出外旅行時，症狀有好轉。陳厚毅指，「濕熱天氣令患者容易出汗，令濕疹情況更差，亦建議患者運動後洗澡，以免汗水停留令濕疹發作。」