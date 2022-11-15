長期玩手遊小心尺神經壓迫 無名指尾指伸唔直

35歲上班族男子，迷上用手機打手遊，練到「鷹爪手」的境界，這不是他手遊技術高超，而是因打手遊姿勢不良造成手肘處尺神經壓迫所造成的手指變形。 長期玩手遊手肘壓力大 罹肘隧道症候群 澄清醫院中港院區骨科魏伯翰醫師表示，該患者因長時間、反覆性的手肘彎曲超過90度的姿勢玩手遊，導致尺神經於手肘內側處的肘隧道因壓力過大而產生神經病變，因尺神經支配無名指和尾指末端感覺，當無名指和小指掌面平時會覺得麻木，且彎曲手肘時會感覺麻木加劇，就可能是患有肘隧道症候群。

「鷹爪手」為症狀 嚴重恐肌肉萎縮 該患者在做神經傳導檢查後，確認雙手都已有肘隧道症候群，其中以左手症狀較嚴重，已出現「鷹爪手」的症狀。雖曾接受類固醇注射治療，起初有所改善，但數周後又再發作，已影響正常工作。魏伯翰醫師指出，顯然該患者的肘隧道症候群較為嚴重，如果不開刀將壓迫的尺神經進行鬆解手術，時間拖得愈久，愈可能留下長期麻痛與肌肉萎縮的後遺症。 在手術過程中，在手肘內側將尺神經壓迫的地方進行神經鬆解，讓神經腫脹發炎的部分得以放鬆，在確認神經沒有壓迫現象後，在尺神經周圍再覆蓋上坡尿酸，以防止神經與組織再度黏連，該患者於手術後追蹤檢查，已回復到正常狀態，手指麻木及鷹爪手情況已改善。