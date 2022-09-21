眼睛紅腫｜長期眼紅紅 或染毛囊蠕形蟎

照鏡忽然看見自己眼紅紅，許多人可能不以為意，但眼紅其實可大可小。如果眼睛發炎，例如結膜炎、虹膜炎、角膜炎，嚴重時可損害視力；當然，也有可能只是微絲血管爆裂，大多自行消散。醫生可通過4方向檢查，初步診斷眼紅的原因。

眼科專科醫生湯文傑表示，4個方向分別是分辦出血還是充血；有沒有疼痛；視力有否變模糊；以及其他合併症狀。「出血即微絲血管爆裂，眼白會出現鮮紅色血塊，一般2至3星期內自行康復；充血則血管膨脹，眼睛會有較多紅筋，原因多數是因為發炎。」

青光眼須盡快診治

如果眼紅以外同時有疼痛，湯文傑建議盡快求醫，例如眼壓高(青光眼)便可能伴隨眼球脹痛、眼窩疼痛等，而青光眼必須盡快診治保住未受損的視力。「第三，眼紅伴隨看東西忽然變模糊，是急性的警號，有可能是虹膜炎。虹膜是決定眼睛顏色的部分，虹膜發炎的症狀包括眼白發紅、視力模糊兼眼壓升高。可能僅一隻眼或雙眼同時受影響。」最後，要留意有否其他合併症狀。例如痕癢或多眼膠，可能受細菌或病毒感染導致結膜炎，應盡快諮詢醫生，處方抗生素眼藥水作治療。