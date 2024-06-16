長期糖尿病逼近洗腎邊緣！中西醫合療助六旬女遠離危機

一位68歲的李姓婦人罹患糖尿病已20年，某次覆診時，抽血報告竟發現腎小球過濾率剩8分，屬慢性腎臟病第五期臨近洗腎邊緣。李姓婦人至醫院進行中西醫合療，在1年內腎小球過濾率提升，血鉀穩定4.0，免於洗腎帶來的生活困擾與痛苦。
糖尿病恐引發腎病 死亡風險大增
中醫大附醫中醫部醫師廖元敬指出，由李女士病例可見，長期患有糖尿病的病人更需格外注意腎臟病變的風險。除了腎臟病外，糖尿病也是腎臟病人接受血液透析的主要原因，若腎小球過濾率下降，死亡率有增加趨勢。
中醫部醫師吳美瑤強調，心血管疾病的風險因素包括性別、高血壓、糖尿病、高血脂等。隨著年紀增加，心血管事件發生率也會隨之上升，其中慢性腎臟病本身就是一個重要的獨立因子，隨著慢性腎臟病嚴重度增加，腎小球過濾率下降，心血管事件風險大幅增加。
中西醫合併療法加強照護 降低心血管死亡率
李女士血壓169/80偏高，食慾差，低血鈉132，高血鉀5.4。經由廖元敬與吳美瑤使用「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計劃」，並合併腎臟科醫生張育瑞門診的西醫療法，為患者進行治療。
西醫療法：
張育瑞說明，西醫常規治療包含降血糖、降膽固醇等藥物，配合飲食及中醫治療，李姓患者這2年來血糖、血脂、電解質愈來愈進步，精神及體力也愈來愈好。
中醫療法：
根據中醫大附醫2007至2016年在「中醫藥國際學術電子期刊Journal of Traditional and Complementary Medicine(JTCM)」發表的研究資料，除了西醫的常規治療，中醫使用活血化瘀的丹參、川七抗發炎、抗氧化、改善腎臟微循環，合併濟生腎氣丸或是知柏地黃丸，能使早期糖尿病腎病變患者腎功能、蛋白尿穩定改善。
中西醫合療，除穩定腎功能外，可以降低心血管事件的總死亡率七成，以及長期心肌梗塞、心臟衰竭的發生率。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】