長期糖尿病逼近洗腎邊緣！中西醫合療助六旬女遠離危機

長期患有糖尿病的病人更需格外注意腎臟病變的風險。

一位68歲的李姓婦人罹患糖尿病已20年，某次覆診時，抽血報告竟發現腎小球過濾率剩8分，屬慢性腎臟病第五期臨近洗腎邊緣。李姓婦人至醫院進行中西醫合療，在1年內腎小球過濾率提升，血鉀穩定4.0，免於洗腎帶來的生活困擾與痛苦。

糖尿病恐引發腎病 死亡風險大增

中醫大附醫中醫部醫師廖元敬指出，由李女士病例可見，長期患有糖尿病的病人更需格外注意腎臟病變的風險。除了腎臟病外，糖尿病也是腎臟病人接受血液透析的主要原因，若腎小球過濾率下降，死亡率有增加趨勢。

中醫部醫師吳美瑤強調，心血管疾病的風險因素包括性別、高血壓、糖尿病、高血脂等。隨著年紀增加，心血管事件發生率也會隨之上升，其中慢性腎臟病本身就是一個重要的獨立因子，隨著慢性腎臟病嚴重度增加，腎小球過濾率下降，心血管事件風險大幅增加。