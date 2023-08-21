長期縮小腹 小心沙漏症候群致失禁、子宮脫垂

精實平坦的腹部令人嚮往，有些人為了追求「腰瘦」而長時間縮小腹。英國蘭卡斯特大學教授兼臨床解剖學學習中心主任亞當泰勒(Adam Taylor)警告，日常生活中非必要的收緊肌肉，會造成腹部肌肉失衡，長期下來更引起「沙漏症候群」，腹壁結構發生有害變化，導致腹部形成明顯的摺痕。若不及時改善或治療，恐導致內臟和身體其他部位產生一連串不良後果，例如失禁或子宮脫垂。
沙漏症候群4個主因 愛美問題日益嚴重
第一種：先天性疾病
由於腹裂(gastroschisis)、臍膨出症(omphacele)等先天性疾病，腹部肌肉發育不良，導致肌肉失衡。
第二種：姿勢不良
姿勢不良會導致脊椎偏離正常的S形彎曲，導致腹部肌肉的張力和功能發生有害變化，從而導致失衡。
第三種：腹部疼痛
腹部疼痛也會導致人收縮腹部肌肉，以減輕或避免疼痛。
第四種：過度追求體態
沙漏症候群的最後一個令人驚訝的原因，與體態外貌有關。當人對自己的身體感到不滿意，或是想要平坦緊實的腹部，會藉由縮小腹達到目標，這是一個日益嚴重的問題。
肌肉失衡 影響腹部、脊椎、骨盆和呼吸
腹部肌肉是身體中最重要的肌肉之一，幾乎與人體所做的每一個動作有關，作用為保持身體穩定和平衡、保護脊椎，以及維持內臟保持在應有的位置。偶爾縮一下小腹不會引起問題，但長期縮小腹可能會引發沙漏症候群。
亞當泰勒說明，當人向內吸氣收縮胃部時，會讓腹直肌(又稱為六塊肌)收縮。但由於身體會在下腹部儲存脂肪組織，胃頂部的肌肉會變得更加活躍。長期下來，腹部會產生褶皺或摺痕，肚臍被向上拉。
無論是哪種原因縮小腹，胃部向內縮都會增加下背部和頸部的壓力，因為它們得遞補應對身體核心的穩定性的變化。
腹部受壓會減少腹部器官的可用空間，如果把腹部比作一條牙膏，從中間擠壓牙膏時會將壓力推向頂部和底部。頂部的壓力會使橫膈膜(吸入空氣的主要肌肉)無法向下拉，從而影響呼吸；底部的壓力則會對骨盆底肌施加更大的壓力，因為當過度縮小腹時，腹腔的體積會縮小。
除此之外，由於腹部肌肉在緊張時吸收衝擊力的能力較差，因此脊椎和骨盆關節承受的壓力也會增加。
長期縮小腹 恐導致失禁與子宮脫垂
亞當泰勒表示，目前沙漏症候群對呼吸能力影響的研究不多，但對於使用束腹(整個腹部或部分腹部使用束腹帶，協助腰椎受傷復健或手術後恢復)的研究顯示，呼出的空氣量減少34%，肺總容量減少27%至40%，尚不確定長期下來是否會導致呼吸能力受影響，但短期內會導致運動變得困難，而且由於進入血液的氧氣變少，人較容易感到疲勞。
長期過度縮小腹也會對骨盆造成壓力，進而影響膀胱、子宮和直腸功能，可能導致失禁以及子宮脫垂，尤其是已經患有骨盆底功能障礙(例如尿失禁或大便失禁)的患者來說，縮小腹會使情況惡化。
幸好，沙漏症候群是可逆的。透過加強鍛煉核心肌肉，例如進行平板支撐或橋式訓練，對於治療肌肉失衡有所助益，瑜伽或皮拉提斯也能幫助於放鬆肌肉。
如果想要縮小腹改善外觀，專家建議加強肌肉和背部的鍛煉，有助於保持良好的姿勢並剷平腹部。當出現不明原因或長期的腹痛，建議尋求專業醫療協助，這不僅是為了預防肌肉失衡，更是從根本上治療疼痛問題。
原文出處：Why it's bad to always suck your stomach in
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