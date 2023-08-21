長期縮小腹 小心沙漏症候群致失禁、子宮脫垂

有些人追求「腰瘦」而過度縮小腹，長期下來恐引起「沙漏症候群」，導致一連串不良反應。

精實平坦的腹部令人嚮往，有些人為了追求「腰瘦」而長時間縮小腹。英國蘭卡斯特大學教授兼臨床解剖學學習中心主任亞當泰勒(Adam Taylor)警告，日常生活中非必要的收緊肌肉，會造成腹部肌肉失衡，長期下來更引起「沙漏症候群」，腹壁結構發生有害變化，導致腹部形成明顯的摺痕。若不及時改善或治療，恐導致內臟和身體其他部位產生一連串不良後果，例如失禁或子宮脫垂。

沙漏症候群 4 個主因 愛美問題日益嚴重

第一種：先天性疾病

由於腹裂(gastroschisis)、臍膨出症(omphacele)等先天性疾病，腹部肌肉發育不良，導致肌肉失衡。

第二種：姿勢不良

姿勢不良會導致脊椎偏離正常的S形彎曲，導致腹部肌肉的張力和功能發生有害變化，從而導致失衡。

第三種：腹部疼痛

腹部疼痛也會導致人收縮腹部肌肉，以減輕或避免疼痛。

第四種：過度追求體態

沙漏症候群的最後一個令人驚訝的原因，與體態外貌有關。當人對自己的身體感到不滿意，或是想要平坦緊實的腹部，會藉由縮小腹達到目標，這是一個日益嚴重的問題。