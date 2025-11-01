熱門搜尋:
健康
2025-11-01 09:00:00

長期翹腳坐恐致靜脈曲張？醫生教4招健康戒甩惡習

姿勢小動作也會對身體造成傷害？有醫生指出，如果有經常翹腳的習慣，長期下來可能會導致靜脈曲張，甚至對脊椎都會造成影響。他教大家以4大方法，以改善翹腳習慣，以正確的姿勢好好坐下。

長期翹腳坐恐致靜脈曲張？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，翹腳不只是姿勢習慣，而是身體在偷懶。他解釋指，每當腰痠、背緊、坐太久，大腦會自動找出最舒服的姿勢，結果就是把一條腿搭上去。而其實對骨盆、脊椎、靜脈和神經都造成不同的影響。若果長期翹腳。身體會出現以下問題：

1. 骨盆和脊椎都會變歪  

  • 翹腳使骨盆傾斜，長期下來，脊椎也會跟著歪。這可能導致腰痠和肩膀高低不一，研究顯示，長期翹腳的人，骨盆旋轉的角度明顯較高。

2. 腿麻、水腫、靜脈曲張  

  • 翹腳時，大腿下方靜脈被壓，血流不順，可能導致小腿腫脹和麻木，嚴重更可引致靜脈曲張。只要翹腳超過10分鐘，下肢靜脈壓力就會上升，這也是為甚麼久坐後站起來腿會腫的原因之一。

3.神經被壓至麻木  

  • 腓總神經被壓可能導致腿麻，甚至坐骨神經痛。這種感覺不是錯覺，而是神經長期受壓的結果。
4招健康戒甩惡習

黃醫生指出，到底甚麼坐姿才最健康？他建議：

  • 兩腳平放地面，腳掌要完全著地。
  • 臀部坐滿椅面，腰部可以墊個小靠墊。
  • 螢幕調高，避免脖子前伸。
  • 每30分鐘起身活動，伸懶腰、喝水。

黃醫生提醒，翹腳坐姿不會立刻讓你生病，但長期會導致身體受到影響。下次想翹腳時，提醒自己讓身體坐直，因為真正的放鬆，應該是從平衡開始的。
 

