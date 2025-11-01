長期翹腳坐恐致靜脈曲張？醫生教4招健康戒甩惡習

姿勢小動作也會對身體造成傷害？有醫生指出，如果有經常翹腳的習慣，長期下來可能會導致靜脈曲張，甚至對脊椎都會造成影響。他教大家以4大方法，以改善翹腳習慣，以正確的姿勢好好坐下。

長期翹腳坐恐致靜脈曲張？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，翹腳不只是姿勢習慣，而是身體在偷懶。他解釋指，每當腰痠、背緊、坐太久，大腦會自動找出最舒服的姿勢，結果就是把一條腿搭上去。而其實對骨盆、脊椎、靜脈和神經都造成不同的影響。若果長期翹腳。身體會出現以下問題： 1. 骨盆和脊椎都會變歪 翹腳使骨盆傾斜，長期下來，脊椎也會跟著歪。這可能導致腰痠和肩膀高低不一，研究顯示，長期翹腳的人，骨盆旋轉的角度明顯較高。 2. 腿麻、水腫、靜脈曲張 翹腳時，大腿下方靜脈被壓，血流不順，可能導致小腿腫脹和麻木，嚴重更可引致靜脈曲張。只要翹腳超過10分鐘，下肢靜脈壓力就會上升，這也是為甚麼久坐後站起來腿會腫的原因之一。 3.神經被壓至麻木 腓總神經被壓可能導致腿麻，甚至坐骨神經痛。這種感覺不是錯覺，而是神經長期受壓的結果。