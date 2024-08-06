長期肝功能異常 肝臟纖維化掃描揪病灶 原來是原發性膽汁性膽管炎造成

60歲張女士近年來因高血脂長期就醫，追蹤發現肝膽功能有異常狀況，認為是膽固醇藥物造成的肝功能異常，但經多年藥物調整仍不見改善。 張女士很擔憂肝臟問題，今年6月安排接受全身健康檢查，在檢查項目肝纖維化及脂肪肝量化分析掃描(聲波脈衝成像超聲波掃描ARFI)，意外呈現重度纖維化，進一步至腸胃科葉勇呈醫生門診評估，醫生發現張女士並無乙肝、丙肝，亦無酗酒問題，因此搭配詳細的抽血及影像檢查，最後確診為原發性膽汁性膽管炎(Primary Biliary Cholangitis，簡稱PBC)。

肝臟發炎 需積極找出原因 西園醫院胃腸肝膽內科葉勇呈醫生表示：「正常健康的肝臟質地柔軟，但肝臟如果不斷發炎，可能會產生纖維化情形，隨著時間進展，嚴重的纖維化可能會形成肝硬化，而肝硬化更是肝癌最主要的風險因素！」造成肝臟發炎的原因有很多，除了一般人熟悉的乙型、丙型肝炎外，酒精酗酒、脂肪肝、自體免疫疾病或藥物等因素，都可能造成肝臟的慢性發炎，而及早發現纖維化，積極找到病因並治療，是避免進展到肝硬化的重要環節。

非侵入性檢查 可作為追蹤工具 要如何知道患者的肝纖維化嚴重程度呢？肝臟纖維化或肝硬化程度最精準的診斷方式，是直接在肝臟做穿刺取得組織進行病理化驗，但切片是侵入性檢查，有出血、感染、疼痛等風險，所以若要持續追蹤病人的肝纖維化程度，會以非侵入性的檢查為主。 而血液生化及影像檢查是非侵入性的輔助檢查方式，過去醫生診斷纖維化或肝硬化，會幫病患掃腹部超聲波檢查，肝臟影像如果比較粗糙或不規則，可能代表出現纖維化狀況，但粗糙的判斷非常主觀且無法精確評估嚴重程度；而肝臟纖維化的掃描檢查，同時可將肝臟纖維化定量化，如：聲波脈衝成像超聲波掃描(ARFI)或肝纖維化掃描儀(Fibroscan)；另外磁力共振彈性成像(MRE)也可以提供肝臟纖維化程度的評估，但費用昂貴。