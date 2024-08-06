長期肝功能異常 肝臟纖維化掃描揪病灶 原來是原發性膽汁性膽管炎造成

60歲張女士近年來因高血脂長期就醫，追蹤發現肝膽功能有異常狀況，認為是膽固醇藥物造成的肝功能異常，但經多年藥物調整仍不見改善。
張女士很擔憂肝臟問題，今年6月安排接受全身健康檢查，在檢查項目肝纖維化及脂肪肝量化分析掃描(聲波脈衝成像超聲波掃描ARFI)，意外呈現重度纖維化，進一步至腸胃科葉勇呈醫生門診評估，醫生發現張女士並無乙肝、丙肝，亦無酗酒問題，因此搭配詳細的抽血及影像檢查，最後確診為原發性膽汁性膽管炎(Primary Biliary Cholangitis，簡稱PBC)。
肝臟發炎 需積極找出原因
西園醫院胃腸肝膽內科葉勇呈醫生表示：「正常健康的肝臟質地柔軟，但肝臟如果不斷發炎，可能會產生纖維化情形，隨著時間進展，嚴重的纖維化可能會形成肝硬化，而肝硬化更是肝癌最主要的風險因素！」造成肝臟發炎的原因有很多，除了一般人熟悉的乙型、丙型肝炎外，酒精酗酒、脂肪肝、自體免疫疾病或藥物等因素，都可能造成肝臟的慢性發炎，而及早發現纖維化，積極找到病因並治療，是避免進展到肝硬化的重要環節。
非侵入性檢查 可作為追蹤工具
要如何知道患者的肝纖維化嚴重程度呢？肝臟纖維化或肝硬化程度最精準的診斷方式，是直接在肝臟做穿刺取得組織進行病理化驗，但切片是侵入性檢查，有出血、感染、疼痛等風險，所以若要持續追蹤病人的肝纖維化程度，會以非侵入性的檢查為主。
而血液生化及影像檢查是非侵入性的輔助檢查方式，過去醫生診斷纖維化或肝硬化，會幫病患掃腹部超聲波檢查，肝臟影像如果比較粗糙或不規則，可能代表出現纖維化狀況，但粗糙的判斷非常主觀且無法精確評估嚴重程度；而肝臟纖維化的掃描檢查，同時可將肝臟纖維化定量化，如：聲波脈衝成像超聲波掃描(ARFI)或肝纖維化掃描儀(Fibroscan)；另外磁力共振彈性成像(MRE)也可以提供肝臟纖維化程度的評估，但費用昂貴。
逆轉肝損傷
個案張女士，在接受肝纖維化掃描後驚覺有重度的肝臟纖維化，尋求腸胃科醫生後才診斷出原發性膽汁性膽管炎，這是一種相對少見的肝臟疾病，因自體免疫造成的膽汁淤積症疾病，常見於中年女性，造成肝臟長期發炎導致瘢痕、纖維化，常見症狀包括疲倦、瘙癢，嚴重時會出現黃疸。葉勇呈醫生提醒：「肝臟纖維化掃描可診斷早期纖維化，若病患出現長期肝功能異常或是出現纖維化/肝硬化問題，建議尋求有經驗的腸胃科醫生做進一步檢查及評估，盡早找到原因，針對源頭治療，避免惡化到肝硬化的病程。」
肝臟纖維化掃瞄檢查也可以用於掌握疾病的進程及治療有效性的改善評估；且因為非侵入性，方便持續性追蹤檢查，也可免去做侵入性切片檢查的不適與風險。如果出現肝功能長期異常或纖維化的問題，務必尋找具有經驗的腸胃科醫生，及早找出問題並加以治療，肝臟發炎或纖維化才有機會獲得控制，逆轉肝損傷。
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