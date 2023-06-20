長期腰痠背痛 按摩、膏藥貼都沒用？中醫針刀有解

41歲吳先生從事勞動工作，平時需要彎腰搬運重物，因此常有腰痠背痛的問題，貼痠痛藥布或是推拿按摩都難以緩解，因此決定尋求中醫治療。醫師認為這是因為長期勞動造成的腰背部肌肉慢性發炎，筋膜已有黏連的情況，故採用針刀治療；第一次治療後，腰背痠痛緊繃的情況就改善一大半，經過三次療程後，疼痛感已減緩很多。目前經定期覆診治療調理，疼痛已不再困擾他。 勞損長期不治療 恐變成頑固性疼痛 台南市立醫院中醫部張維麟醫師表示，長期使用電腦時姿勢不良，或是搬運重物，都會使肌肉緊繃導致疼痛，在中醫則稱「勞損」。若肌肉長期發炎，患處就會滲出組織液試圖修復，但若反覆受傷愈合，就會出現黏連、結疤甚至鈣化的情況，因為軟組織黏連，形成頑固性疼痛。

小針刀治療解黏連 這些人應謹慎評估 長時間的惡性循環下，一般的治療方式很難鬆解黏連，導致治療效果不彰，這時候就可以考慮使用小針刀治療。張維麟醫師說明，小針刀的針尖與一般針灸不同，為扁平狀的「刀刃」，又名「小扁針」。常用於慢性軟組織疾患和骨質增生症等，例如外力損傷或是慢性勞損引起的各部位的肌筋膜綜合症。小針刀利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和切開硬結，來疏通氣血減輕疼痛，往往能有明顯的效果。 但並非所有人都適合使用小針刀治療，例如凝血功能異常或是有蟹足腫體質者，以及高血壓、糖尿病、心血管疾病或是孕婦，在進行小針刀療法之前都需要醫師謹慎評估。