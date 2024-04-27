長期腹痛唔理 竟查出21cm腫瘤　五成發現已卵巢癌晚期

明明沒有很不舒服，卻已經是卵巢癌晚期？一位38歲外籍移工林小姐(化名)平時常有腹痛、經痛等症狀，看了腸胃科卻遲遲無法改善，轉而前往婦產科就診，經檢查發現除有7厘米子宮肌瘤，旁邊竟還有21厘米的巨大卵巢癌腫瘤。義大癌治療醫院婦產科傅啟峰主任指出，卵巢癌主要好發於50至60歲女性 ，若患者出現腹脹、腹痛等問題，除了腸胃科，建議也一併安排婦產科門診，早期篩檢把握黃金治療期。

初期症狀難發現！腸胃道不適女性應考慮卵巢癌篩檢

根據台灣衛福部今年6月卵巢癌死亡數字較2021年死亡率增加了10.5%。傅啟峰主任說，卵巢癌的種類相當多，約有60至70% 屬於上皮性卵巢癌 ，好發年齡於50歲以上 ，其餘為非上皮性卵巢癌，然而，基因遺傳、不健康的飲食習慣、或是有「初經早，停經晚，沒生過小孩」的狀況等，均會提高罹癌機會，近五成的患者確診時已是卵巢癌晚期 ，癌細胞擴散到腹腔附著在腸、橫膈膜及肝臟等，甚至更遠端轉移至肺部、骨頭等，因較難以開刀徹底清除病灶，化療效果可能也不見理想，整體來說預後及存活率也較差。

因此傅啟峰主任提醒，卵巢癌初期可能以生活中常見的腸胃道不適症狀呈現，如下腹痛、腹脹，或不正常出血等，容易忽略嚴重性，建議有家族病史、一生排卵次數多、50歲以上、肥胖過重等高風險族群提高警覺。根據文獻指出，第一期確診的卵巢癌患者5年存活率有80%以上，但進入第三、四期則下降為25~30% ，因此年滿30歲以上的女性每年都應進行例行性的卵巢癌篩檢，選擇腹部超聲波、陰道超音波、及腫瘤指數CA125查驗，掌握骨盆腔內的早期變異情況。