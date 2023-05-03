長期頭暈、心悸係心臟問題？可能係貧血！一文睇清改善方法

43歲黃小姐，長期有頭暈、全身虛弱、手腳冰冷、心悸等症狀。近幾個月開始出現胸悶，以及輕微活動就會呼吸困難。她懷疑自己是否有心臟或腦部疾病，求診經檢查發現為缺鐵性貧血。 貧血易頭暈心悸 常被誤認心血管、內分泌問題 世界衛生組織對貧血的定義為男性血紅素<13g/dL，女性<12g/dL，約有10%至20%的人有貧血問題，年輕女性和65歲以上老年人尤為常見。台南市立醫院家醫科醫師曾彥勳指出，常見症狀為容易頭暈、呼吸困難、心悸、易倦怠等。病人常以為自己是心臟、腦血管或其它內分泌代謝的疾病。

鐵劑補充 + 調整飲食習慣 改善貧血狀況 曾彥勳醫師說，黃小姐臉色、結膜皆很蒼白，心搏過速，且飲食習慣少吃肉，偶會喝咖啡，茶葉提神，排便和月經量大致都還算正常。因此，安排抽血檢驗，發現黃小姐為嚴重貧血，進一步驗鐵更呈現嚴重缺乏。 於是給予鐵劑補充，並建議調整飲食習慣，肉、蛋、海鮮、深綠葉蔬菜、豆類、堅果類等適量補充，避免隨餐飲用茶葉或咖啡；經6個月治療，貧血狀況已獲改善，頭暈、心悸、胸悶等問題也不再困擾她。

地中海貧血以遺傳為主 缺鐵性貧血致腸胃道血液流失 曾彥勳醫師表示，根據紅血球體積大小，區分為小球、正常血球、或巨球性貧血。門診常見的小球性貧血，則以缺鐵性貧血和地中海貧血為主，兩者為常見的貧血。地中海貧血一般以遺傳為主，較難有效治療；而缺鐵性貧血一般則以腸胃道血液流失，女性月經量過多，或營養吸收缺乏為主，只要找出病因進行治療，一般都能獲得不錯的改善。