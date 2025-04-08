長期飲酒恐損傷大腦！台灣研究：「神經絲輕鏈」可預測戒酒危機

「震顫性譫妄」是酒精戒斷症候群中最嚴重的一種。

酒癮(或稱嚴重型酒精使用障礙症)是一種慢性疾病，具有高復發率。個案即便知道飲酒會對身體或心理各方面的危害，仍然持續飲酒。在停酒的初期8至12小時，可能會歷經所謂的酒精戒斷症候群，而讓停酒更加困難。這個酒精戒斷症候群的症狀，包括自主神經功能亢進(手抖、冒汗、心悸)、顫抖、噁心、嘔吐、失眠、焦慮、不安、幻覺和癲癇發作等症狀。

酒精戒斷「震顫性譫妄」 及時治療降低死亡、失智風險

臺北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪說明，其中「震顫性譫妄」是酒精戒斷症候群中最嚴重的一種，其特徵是明顯煩躁、坐不住、幻覺、妄想、血壓不穩、意識模糊、或定向感障礙(認不清人、時、地)，通常在戒酒後48至72小時開始。

如果沒有及時識別和治療，「震顫性譫妄」會增加住院時間和內外科共病問題(如心血管疾病或感染)，死亡率則高達20%；此外，大腦機能恐會明顯下降，影響各方面功能表現，甚至會提升失智的風險。因此，早期識別震顫性譫妄對於及時啟動治療十分重要。