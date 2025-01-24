長期飽受鼻過敏所苦？「新型手術治療」改善症狀 同時解決睡眠困擾

若遇到類似困擾，應及時就醫進行詳細檢查，與醫生充分溝通後，選擇最適合自己的治療方案，才能確保達到最理想的治療效果，幫助患者重拾健康的生活品質。

過敏性鼻炎是常見的慢性病症，不僅影響患者的日常生活，更可能引發嚴重的睡眠問題。一位長期飽受鼻過敏所苦的廖小姐，日夜經歷打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀，加上嚴重打鼾導致睡眠質素欠佳、口乾舌燥。在接受了創新的雙重手術治療後，成功擺脫多年的困擾。

突破性手術方案 全新治療契機

台中慈濟醫院耳鼻喉科醫生許原禎指出，後鼻神經阻斷手術是一種創新的治療方式，透過內視鏡引導光纖激光精準阻斷後鼻神經分支，有效切斷過敏訊號的傳遞。這項技術相較於傳統的翼管神經阻斷手術，不僅治療效果相當，更能避免術後乾眼等不適。

同時進行的「微創下鼻甲體積縮減手術」，採用先進的微創技術，僅需在下鼻甲前端開設約0.5公分的小傷口，就能有效移除肥厚組織。這種術式不僅保留了重要的鼻腔黏膜構造，維持了下鼻甲的空氣導流功能，更能預防空鼻症的發生，且術後恢復快速，不會產生大量結痂血塊，降低了復發的可能性。