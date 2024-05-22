長期鼻塞聞不到味 「微創手術結合電腦導航技術」徹底根除鼻竇炎

37歲的廖小姐因長期聞不到味道和鼻塞的困擾，經鼻咽內窺鏡診察，醫生發現她雙側鼻腔有鼻息肉，並且伴隨著膿鼻涕及鼻涕倒流的症狀，電腦斷層檢查也顯示她的兩側鼻竇有嚴重的鼻息肉和蓄膿情況。

潮濕的氣候讓許多人常受鼻病困擾，其中，鼻竇炎尤其常見。亞東醫院耳鼻喉部方楷旻醫生說明，急性鼻竇炎通常在上呼吸道感染後發作，伴隨著膿鼻涕和黏鼻涕，通常透過藥物治療和局部抽膿治療快速獲得改善。然而，有些人因鼻竇結構異常或生長息肉等原因，導致鼻竇炎持續3個月以上，進而成為慢性鼻竇炎。

透過病患鼻孔使用硬式內窺鏡進行手術，不在外部留下任何傷口；可治療慢性鼻竇炎、矯正彎曲的鼻中膈、移除鼻息肉、擴大鼻竇開口，可移除黴菌或腫瘤等。

鼻竇內窺鏡手術 精準即時導航提升安全性

方楷旻醫生指出，目前的鼻竇內窺鏡手術已經成為一種精準的微創手術。透過病患鼻孔使用硬式內窺鏡進行手術，不在外部留下任何傷口；治療慢性鼻竇炎、矯正彎曲的鼻中膈、移除鼻息肉、擴大鼻竇開口，可移除黴菌或腫瘤等。

通過鼻竇內窺鏡手術中的精準即時導航，可在控制鼻竇內窺鏡手術的出血、辨認解剖異常或進行二次手術結構改變等情況下發揮作用，協助定位局部重要的解剖位置。不僅可提高手術的安全性、減少併發症，還可以彌補鼻內窺鏡視野狹窄的缺陷，讓治療更加徹底，達成節省手術時間，同時提高手術的成功率及安全性。