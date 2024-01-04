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健康
2024-01-04 04:29:55
日報

長期鼻塞、黐脷筋 影響牙齒發育

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長期鼻塞、黐脷筋 影響牙齒發育

長期鼻塞、黐脷筋 影響牙齒發育

家長都關心小朋友的牙齒健康，擔心牙齒發育不好將來就「不漂亮」。牙科醫生劉泳銦提醒，牙齒發育除了影響外觀，更和整體健康息息相關，「家長更應留意，小朋友如經常上呼吸道阻塞，或有舌繫帶過短(黐脷筋)的問題，都會影響牙齒和下巴發育，應盡早處理。」

劉泳銦表示，兒童常見的口腔和牙齒問題包括蛀牙、門牙創傷、乳齒過早脫落、磨牙、牙齒染色、用口呼吸(多因上呼吸道阻塞)導致下顎發育不良等問題。此外，使用奶嘴、吸吮拇指、長時間使用奶瓶等會導致牙齒不齊及咬合問題，舌繫帶過短亦會引致進食、牙齒、下顎發育及呼吸道問題。

牙科醫生 劉泳銦

劉泳銦提醒，兒童長期鼻塞或舌繫帶過短，可影響下顎和牙齒發育。

或致下顎骨錯位

上呼吸道阻塞和舌繫帶過短，如何影響孩子的牙齒和下巴發育？這是一般家長較少留意的，劉泳銦指，「研究表明，上呼吸道阻塞可能會對兒童的牙齒和下顎發育造成不良影響，例如導致下顎骨錯位、牙齒彎曲和更多齲齒(蛀牙)。除此之外，上呼吸道阻塞也可能使兒童出現顱顏異常的風險增加，例如下顎狹窄、開咬、下顎變小。而舌繫帶過短會導致牙齒錯位、下顎和呼吸道發育不良，使嘴巴和呼吸道變小，影響咀嚼、呼吸或導致睡眠窒息症。」

牙科治療預防嚴重問題

至於一般牙齒問題，兒童和成人一樣可以接受必要的牙科治療，例如補牙、根管治療、人造牙冠、拔牙、早期矯正等。劉泳銦指出，牙科治療對於兒童的口腔健康非常重要，當兒童正值換牙期，早期矯正可以充分利用兒童顎骨生長發育的潛力，有助兒童下顎的健康發育，預防更嚴重的問題。

劉泳銦舉例，「若小朋友牙齒出現蛀洞，及時補牙便可防止進一步的牙齒損害，並防止發炎、腫脹、膿腫而影響恆齒發育。否則，如果乳齒因嚴重蛀牙而提早脫落，相鄰的牙齒便會往空處移位，即將萌出的恆齒便會因空間有限，導致牙齒看起來彎曲或擁擠。」

牙科檢查

兒童可早至1歲前開始接受牙科檢查。

年齡的疑惑？

此外，關於小朋友護齒，家長也常有兩個「年齡的疑惑」：

1. 小朋友幾多歲適合開始矯齒(箍牙)？劉泳銦提出，美國正畸醫師協會(AAO)和香港矯齒學會(HKSO)建議大多數兒童在7歲前進行矯正評估。「一些早期矯正治療，包括使用幫助兒童下顎正常發育的功能矯正器，更可以在兒童7歲前就開始進行，避免問題變得更嚴重。」

2. 特區政府為小一學童提供牙科保健，即6歲左右，從牙科醫生角度，其實幾多歲開始應定期做牙科檢查？劉泳銦認為，「兒童應在1歲前進行牙科檢查。檢查內容可能包括牙齒、下顎發育、咬合、牙齦、舌繫帶和口腔組織的全面檢查。第一次就診可讓家長了解如何正確照顧兒童的牙齒、預防蛀牙和其他與牙齒及下顎發育相關的問題。同時，早期牙科檢查可以讓兒童盡早適應及接受牙科服務。」

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