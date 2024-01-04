長期鼻塞、黐脷筋 影響牙齒發育

家長都關心小朋友的牙齒健康，擔心牙齒發育不好將來就「不漂亮」。牙科醫生劉泳銦提醒，牙齒發育除了影響外觀，更和整體健康息息相關，「家長更應留意，小朋友如經常上呼吸道阻塞，或有舌繫帶過短(黐脷筋)的問題，都會影響牙齒和下巴發育，應盡早處理。」 劉泳銦表示，兒童常見的口腔和牙齒問題包括蛀牙、門牙創傷、乳齒過早脫落、磨牙、牙齒染色、用口呼吸(多因上呼吸道阻塞)導致下顎發育不良等問題。此外，使用奶嘴、吸吮拇指、長時間使用奶瓶等會導致牙齒不齊及咬合問題，舌繫帶過短亦會引致進食、牙齒、下顎發育及呼吸道問題。

或致下顎骨錯位 上呼吸道阻塞和舌繫帶過短，如何影響孩子的牙齒和下巴發育？這是一般家長較少留意的，劉泳銦指，「研究表明，上呼吸道阻塞可能會對兒童的牙齒和下顎發育造成不良影響，例如導致下顎骨錯位、牙齒彎曲和更多齲齒(蛀牙)。除此之外，上呼吸道阻塞也可能使兒童出現顱顏異常的風險增加，例如下顎狹窄、開咬、下顎變小。而舌繫帶過短會導致牙齒錯位、下顎和呼吸道發育不良，使嘴巴和呼吸道變小，影響咀嚼、呼吸或導致睡眠窒息症。」 牙科治療預防嚴重問題 至於一般牙齒問題，兒童和成人一樣可以接受必要的牙科治療，例如補牙、根管治療、人造牙冠、拔牙、早期矯正等。劉泳銦指出，牙科治療對於兒童的口腔健康非常重要，當兒童正值換牙期，早期矯正可以充分利用兒童顎骨生長發育的潛力，有助兒童下顎的健康發育，預防更嚴重的問題。 劉泳銦舉例，「若小朋友牙齒出現蛀洞，及時補牙便可防止進一步的牙齒損害，並防止發炎、腫脹、膿腫而影響恆齒發育。否則，如果乳齒因嚴重蛀牙而提早脫落，相鄰的牙齒便會往空處移位，即將萌出的恆齒便會因空間有限，導致牙齒看起來彎曲或擁擠。」