長者不知自己屬於新冠高風險一族？ 東區關愛隊舉辦健康日 抗擊新冠與流感

雖然社交距離措施已步入歷史，但不代表新冠肺炎已絕跡。現時不少人已習慣了與之共存，視新冠只是「傷風感冒」，忽略了感染後潛在的重症風險。有見及此，東區關愛隊（丹拿）於8月為該區街坊舉辦「弘愛社區健康日——新冠及流感後遺 抗擊全攻略」活動，現場派發的問卷調查結果顯示，近四成受訪長者不知道自己是高風險一族，可能輕視了新冠病毒帶來的風險。

死亡風險隨年齡增長而上升 活動當日共收集了209份健康問卷調查，其中有79%參加者為60歲或以上長者，當中只有39%人知道自己屬高風險組別。活動講者之一的呼吸系統科專科曹忠豪醫生提醒：「新冠高危一族如長者、長期病患、免疫力較弱人士等，會有較大機會出現重症。數據顯示，55至64歲以上人士死亡風險高8.1倍，65歲以上人士的死亡風險則高達62倍；至於心血管疾病高風險人士感染新冠後的死亡風險亦較一般人高8.5倍。」 長者感染新冠後情況可大可小，曹醫生表示：「如患者出現喉嚨痛、發燒、疲倦等病徵，便應進行快速抗原測試，了解自己是否受感染。」問卷調查發現，76%受訪者如出現症狀會自行進行快測，可見市民對感染新冠病毒有一定認知。

病情可急轉直下 快測呈陽性應在5日內求醫 調查亦發現，如快測結果呈陽性，有近八成受訪者（79%）會求診就醫。曹醫生指出：「感染病毒後首5天是病毒繁殖的高峰期，此時患者症狀較輕微，惟病情有機會在數天急速惡化，較常見會是肺部受影響，引起肺炎，更甚者併發呼吸衰竭、多個器官功能障礙等。」如患者能在5天「黃金期」內用服用抗病毒藥，能抑制病毒繁殖，減少身體中的病毒量，從而降低出現重症甚至死亡的風險。 現時本港65歲以上或屬於高危人士的香港本地居民，確診後可以在已登記的私營醫療機構或政府普通科門診求醫，經醫生評估後如情況合適，可以免費獲處方新冠口服藥。 除了分享如何應對感染新冠後的注意事項，活動亦請來註冊物理治療師Kara Reeves和註冊營養師陳宣希女士，由日常活動和飲食入手，向街坊講解面對「長新冠」和增強抵抗力的妙方。市民對物理治療師分享的伸展動作，以及營養師分享的食譜相當感興趣，不時跟着做動作，亦有拍照記下食譜，希望從日常做起，抗擊流感和新冠。