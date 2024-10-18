長者多共病！多重用藥易造成「低血鈉」危機

70歲的李奶奶同時患有高血壓、抑鬱症，加起來需要服用的藥物約有5種藥物，不料服藥1個月後，李奶奶感覺身體虛弱、倦怠而來到醫院老人醫學科門診。經藥物檢視發現李奶奶因多重用藥而出現低血鈉症狀，考量鈉離子濃度在短時間快速下降會造成中樞神經傷害，隨即將其轉往急診，由腎臟科團隊接手治療。還好李奶奶即時就醫，接受妥善處置後平安出院。

同時服用 5 種以上藥物為多重用藥 長者多共病為主因 多重用藥並沒有明確定義，一般而言，同時有5種以上用藥就能稱為多重用藥。台北慈濟醫院老人醫學科劉修勳主任指出，老年化時代，導致長者多重用藥的原因大致有下列三個因素：一是病人本身患有多種疾病因而需要多種藥物治療；二是病人習慣至坊間自行購買藥物服用；三是因藥物引起的副作用使醫師開立其他藥物再做治療，這些情況可能導致使用過多藥物。

抑鬱、血壓、失眠、止痛、凝血與糖尿病是常見多重用藥 劉修勳主任進一步提到，若沒有遵從醫囑用藥，可能會出現意識模糊、腎功能受損、腸胃道潰瘍出血以及因外力造成腦傷或骨折，長輩們不可不慎。對此，劉修勳主任也列舉下列四種常見的多重用藥情形： 抑鬱症藥物與高血壓藥物：可能引起低血鈉症。急性低血鈉症即可能造成中樞系統損害，造成意識不清甚至昏迷、死亡的現象。 抑鬱症藥物與失眠藥物：可能導致過多血清素累積，產生暈眩、嗜睡症狀，更甚出現血清素症候群。 含嗎啡止痛藥與抗凝血藥物：同時服用就會有加成效應，引發患者內出血，若是外傷則有增加出血的風險。 多種糖尿病藥物：若血液中胰島素濃度過高，患者可能有低血糖症狀，從而導致全身無力、反應遲鈍、運動不協調及昏迷情況。

謹記安全用藥原則與諮詢專業醫生 避免多重用藥 長者服藥謹記幾點原則：尋找固定醫療院所及醫生、主動告知醫生用藥情形、仔細檢視用藥單張、養成服藥順從性以及不自行購買坊間成藥，即能為自己或家人把關用藥安全。劉修勳主任建議，若長輩或其家屬有用藥疑慮或出現不適症狀，務必諮詢專業醫生，切勿自行停藥。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】