長者宜接種疫苗 對抗流感高峰期

本港自一月初進入流感季節，中心在首四周已錄得199宗須入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多，而且涉及122宗死亡個案，當中近九成為65歲或以上人士。老人科專科醫生馬漢明籲高危人士應接種疫苗預防感染。
不一定發燒
流感主要通過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，多數病人在感染後約2天內開始出現症狀。馬漢明指出，「醫生通常根據病人的症狀(如突然高燒、全身痠痛、極度疲勞)及病史作初步診斷，並可能透過快速抗原測試或PCR檢測以確診。」要留意，長者或免疫力較低人士，感染後可能僅表現出疲倦或其他非典型症狀，而不一定發燒，故如有上呼吸道徵狀都應求醫，勿掉以輕心。
減住院風險
治療方面除了休息、補充水分和使用解熱止痛藥緩解症狀外，若症狀嚴重，醫生或處方抗病毒藥物，並密切觀察是否出現併發症。馬漢明建議長者接種流感疫苗，可降低感染機率，即使受到感染，症狀亦較輕微，減少併發症、住院和死亡風險；而廣泛接種則有助減低流感在社區傳播。「惟對疫苗過敏、正處於急性感染或重大疾病，又或極度免疫功能低下人士，可與醫生商討是否適合接種。」
提高抗病力
均衡飲食對提高抗病能力非常重要。馬漢明指，「長者應多攝取新鮮蔬果、全穀雜糧、優質蛋白質(如魚、家禽或豆類)及健康脂肪。多吃維他命C、D與鋅豐富的食物，如柑橘類、莓果、綠葉蔬菜、堅果以及乳製品，都有助增強免疫力。」