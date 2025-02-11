長者宜接種疫苗 對抗流感高峰期

本港自一月初進入流感季節，中心在首四周已錄得199宗須入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多，而且涉及122宗死亡個案，當中近九成為65歲或以上人士。老人科專科醫生馬漢明籲高危人士應接種疫苗預防感染。

不一定發燒

流感主要通過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，多數病人在感染後約2天內開始出現症狀。馬漢明指出，「醫生通常根據病人的症狀(如突然高燒、全身痠痛、極度疲勞)及病史作初步診斷，並可能透過快速抗原測試或PCR檢測以確診。」要留意，長者或免疫力較低人士，感染後可能僅表現出疲倦或其他非典型症狀，而不一定發燒，故如有上呼吸道徵狀都應求醫，勿掉以輕心。