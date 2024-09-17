當年紀漸長，眼睛便會開始出現毛病，例如最常見的白內障便是其一。不過曾有白內障個案即使換上人工晶體後，視野也未能回復清晰，究其原因原來是忽略了同時患上其他眼疾的可能。 中大醫院眼科專科醫生黃蘇晗表示，白內障的而且確是長者最常見的眼疾，不過青光眼、黃斑病變和糖尿上眼都一樣普遍，不少個案都不只患上一種眼疾，「青光眼及黃斑病變都是年紀愈大風險愈高，白內障更是一定會出現；如長者患有糖尿病10年或以上的話，亦很可能有糖尿上眼。」惟長者可認知的徵狀就只有視力模糊，未必認識這幾種眼疾有甚麼特別的病徵，或者如何區分。

眼疾典型徵狀 以下是長者患有這些眼疾的典型徵狀。 白內障：晚上看東西很暗，容易跌倒；看東西會化開，以為只是散光；近視度數加深。

青光眼：視野範圍慢慢收窄，形成「隧道視力」，只看到正前方的東西。

糖尿上眼：視力逐漸下降，但初期徵狀不明顯，直至情況很嚴重時，可能眼內已突然出血，引致視力永久受損。

黃斑病變：影像扭曲，直線變成曲線；甚至中央視力出現灰色或黑色的印。 黃蘇晗補充，「眼疾另一個難以發現的原因是，如病情只影響一隻眼，很自然就會依賴另一隻眼的視力，可能要到某一天忽然閉上一隻眼，始發覺視力已變得很差。」 先處理緊急病情 對於同時患有多種眼疾的情況，黃蘇晗指醫生一般先處理較緊急的病情，「白內障相對不緊急，加上手術後的炎症或使血管滲漏情況惡化，所以除非白內障阻礙了醫生檢查視網膜，一般情況下都會先處理糖尿上眼或黃斑病變。糖尿上眼及黃斑病變的治療方法相似，均會在眼球注射藥物幫助吸收滲漏的液體；若有不良血管增生，就要用激光治療。糖尿上眼患者則要同時控制血糖，否則糖尿上眼很容易復發。」不過病人如眼睛前房較淺，白內障或令其前房進一步變淺，甚至導致房角關閉，就可能須先處理白內障，以免引發急性青光眼。