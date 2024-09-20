長者整牙 要先睇病歷

一般長者最常見的牙科問題，包括牙周病、蛀牙和缺牙等。很多長者長期缺乏牙齒護理，令牙患嚴重，而沒有處理好的牙周病和蛀牙，導致最終須脫掉牙齒；缺乏自理能力的長者牙患往往更加嚴重。牙科醫生在處理長者牙科問題前，先了解長者過往病歷，便成為重要一環。
修復齒科專科醫生龐思明指出，很多長者常見的疾病，都會對牙科治療有影響，例如心臟病、血壓高、糖尿病、中風、癌症、吞嚥困難症、骨質疏鬆症等。「例如病人患了糖尿病，和病人長期服用薄血藥等。患有糖尿病的病人，患牙周病的風險較高，脫牙後的傷口也難以愈合。此外，不良的口腔衛生也容易導致心臟病。又例如病人長期服用薄血藥，若病人需要做脫牙手術或治理牙周病，可能會較難止血。」
醫健通助了解病歷
龐思明表示，若遇到以上情況例如糖尿病患者，必須先控制好糖尿病，改善口腔衛生，再配合定期檢查牙齒和洗牙，便可控制牙周病。服食薄血藥的病人，如需要做手術或牙周病治療，要徵求處方薄血藥的主診醫生意見，例如是否需要更改服用薄血藥的劑量和時間。脫牙後或完成口腔手術後，要採用必須的程序協助傷口止血。「因此，為長者進行牙科治療前，必須充分了解他們的病歷，和服用的藥物。除了病人和家人口述的病歷外，醫生也可以透過政府醫健通了解他們的病歷。」
或須調校藥物劑量
除了糖尿病、服食薄血藥等情況，若病人患有骨質疏鬆症，他們所服用的藥物有可能影響牙科治療如脫牙和口腔外科手術，也要徵詢他們的主診醫生是否在接受牙科手術前調校服藥劑量或停藥。如病人曾經患過鼻咽癌或口腔癌，他們可能曾接受電療，也有機會影響牙科治療。牙科醫生在計劃牙科治療時，也要充分知道他們治療癌症的過程。
每年檢查牙齒兩次
牙科醫生一般會建議年長人士每年最少兩次檢查牙齒，如要跟進複雜的牙周病治療和牙齒修復治療，每年的檢查次數會多一些。龐思明續指，一些需要特殊照顧的年長人士，例如患有柏金遜症、認知障礙症和吞嚥困難症的病人，他們未必能夠自己護理牙齒，牙科醫生也需要教導他們的照顧者怎樣為他們清潔牙齒和做口腔護理，並定期帶他們到牙科診所做檢查和治療。