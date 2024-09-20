長者整牙 要先睇病歷

一般長者最常見的牙科問題，包括牙周病、蛀牙和缺牙等。很多長者長期缺乏牙齒護理，令牙患嚴重，而沒有處理好的牙周病和蛀牙，導致最終須脫掉牙齒；缺乏自理能力的長者牙患往往更加嚴重。牙科醫生在處理長者牙科問題前，先了解長者過往病歷，便成為重要一環。 修復齒科專科醫生龐思明指出，很多長者常見的疾病，都會對牙科治療有影響，例如心臟病、血壓高、糖尿病、中風、癌症、吞嚥困難症、骨質疏鬆症等。「例如病人患了糖尿病，和病人長期服用薄血藥等。患有糖尿病的病人，患牙周病的風險較高，脫牙後的傷口也難以愈合。此外，不良的口腔衛生也容易導致心臟病。又例如病人長期服用薄血藥，若病人需要做脫牙手術或治理牙周病，可能會較難止血。」



醫健通助了解病歷 龐思明表示，若遇到以上情況例如糖尿病患者，必須先控制好糖尿病，改善口腔衛生，再配合定期檢查牙齒和洗牙，便可控制牙周病。服食薄血藥的病人，如需要做手術或牙周病治療，要徵求處方薄血藥的主診醫生意見，例如是否需要更改服用薄血藥的劑量和時間。脫牙後或完成口腔手術後，要採用必須的程序協助傷口止血。「因此，為長者進行牙科治療前，必須充分了解他們的病歷，和服用的藥物。除了病人和家人口述的病歷外，醫生也可以透過政府醫健通了解他們的病歷。」