肺炎的徵狀包括發燒、咳嗽、有痰、怕凍、胸痛、呼吸急促、呼吸困難、疲倦、食慾不振、噁心、腹瀉、嘔吐等。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示如病徵隨時間並沒有好轉、痰變濃變深色、發燒不退、呼吸急促(每分鐘成人二十多次、小童逾30次)、咳血、神志不清、血氧含量低、血壓低、體溫低，便要立即求醫。否則或引起併發症，如肺積水、肺內含膿、呼吸衰竭；若致病原為細菌，細菌也可入能血或遊走到其他器官，引起敗血症、腦膜炎、心包膜炎、骨髓炎等。

新冠病毒感染可引起肺炎，然而除此以外，其他病毒、細菌，甚至真菌都可誘發肺炎，若沒有及時治療，更可能出現嚴重併發症，甚至死亡。2021年的肺炎死亡數字，亦僅次於癌症排行第二，長者、長期病患尤其要小心。

未及時治療或急轉差

不少人的情況是，起初只是傷風感冒，但後來卻演變成肺炎。曾祈殷解釋，傷風感冒多為病毒感染，過後很容易引致繼發性感染，因為病毒感染過後破壞了呼吸道的黏膜，令細菌有機可乘，引發肺炎或者肺膜炎、肺積水等。「至於長者易因肺炎過身，原因是早期病徵在長者身上並不明顯，到肺炎較後期才求醫，或已出現併發病，治療會較困難；其次，長者或因長期病常進出醫院，或居住於院舍之中，會較易感染到抗藥性較高的細菌，如未能及時使用適合的抗生素，情況可急劇轉差。」

院內感染型抗藥性較高

肺炎除可以細菌、病毒或真菌感染作分類外，亦可分為「社區感染型」和「院內感染型」，一般會以患者入院48小時前或後感染作區分。院內感染型肺炎一般抗藥性、致病率及致死率都較高，致病原包括抗藥性金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏桿菌及黴菌。曾祈殷續指，「社區感染型肺炎最常見致病原是肺炎鏈球菌，它寄居於人體鼻咽部位，一般不會發病，待人體免疫力下降時，如疲倦、長期睡眠不足、吸煙、感冒等情況，就會入侵人體並發病。另外，黴漿菌也容易導致肺炎，可以透過飛沫感染。」

做好預防措施

治療肺炎，須依據病致病原而處方合適的抗生素、抗病毒藥或抗真菌藥；高危人士包括糖尿病、心臟病、慢阻肺病、癌症患者、65歲以上長者、5歲以下幼童、還有因癌症治療、器官或骨髓移植而服用抗排斥藥，或接受口服類固醇治療等免疫力欠佳人士，都應做好預防措施。曾祈殷指，「要注意個人衛生、勤洗手，攝取充足營養，配合足夠睡眠和適量運動增強抵抗力。長期病患要留意控病，按時用藥和覆診。高危者要應每年接種季節性流感疫苗，其他如肺炎鏈球菌疫苗、百日咳疫苗加強劑、B型流感嗜血桿菌疫苗都可考慮接種，亦有助預防肺炎。」