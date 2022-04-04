長者染疫 加速康復飲食貼士

疫情下長者屬高危群組，若家中長者不幸染疫，飲食上須特別注意。飲食上應維持營養多元化，確保吸收足夠蛋白質及維他命。另外，如長者有長期病患，除了定期服藥外，選食材時亦要留心。

養和醫院註冊營養師莫穎姍稱，「染疫後長者胃口或轉差，故飲食上建議以高熱量及高蛋白質為主，如魚及豆腐。長者確診期間亦應多補充維他命C、D和鋅，多飲水及採取抗炎飲食。」

增強免疫力

莫穎姍指，「長者可從奇異果、柑、三色椒及西蘭花等食物補充維他命C，又建議每日抽15至20分鐘曬太陽，以補充維他命D，減低進入深切治療部的風險及縮短住院時間。」另可視乎情況進食深海魚、動物肝臟及雞蛋。同時可透過肉類及全穀類食物補充鋅，有助增強免疫力。

補充水分非常重要，莫穎姍建議一日飲用6至8杯水，若長者覺得「口淡淡」則可轉飲清湯、淡茶或淡果汁。確診後身體會處於發炎狀態，建議採取抗炎飲食，多吃抗氧化蔬果及含奧米加3脂肪酸的食物，如堅果、雞蛋及深海魚，同時減少食甜食、炸物及飽和脂肪。

長期病患照顧要點

糖尿病患者確診新冠病毒後或出現急性高血糖，併發症風險更高。莫穎姍表示，患者須定期檢查血糖，而輕症長者可少食多餐以免碳水化合物攝取量太大；低血糖者則可透過含糖流質飲品快速補充糖分。

高血壓患者應盡量放鬆心情，減低染疫壓力影響。莫穎姍認為可選鈉質較低的粟米和豆類罐頭，及在烹調前先用水沖洗。另可多用天然香草和食物來提升風味，如番茄、洋蔥及蒜頭等。高膽固醇患者應避免食用罐頭、急凍或即食食品等，莫穎姍建議可食用蜂窩豆腐、雞扒、豬肉片、餃子、白魚蛋及牛丸等，醬汁則選較健康的青醬、番茄、黑椒檸檬、乳酪醬、減鹽麵豉及香草。

腎病患者應採用低蛋白和低鈉飲食，並確保獲取足夠碳水化合物和適量的油分。高血鉀者需留意蔬果的分量，可選較低鉀的罐頭如粟米及鷹嘴豆，或急凍椰菜花及椰菜花飯；而高血磷者應留意肉類和乾貨，可考慮急凍蝦和帶子。

食物煮軟身易進食

養和醫院註冊營養師羅銘駿早前曾照顧家中確診長者飲食，「喉嚨痛或令長者咀嚼及吞嚥能力減弱，建議將食材煮得較腍身，並以蒸、炆、灼為主，避免硬身菜；肉類則可選無骨，盡量去皮切碎。」患者的情緒和心情可能影響食慾，建議煮食時加少許橄欖油增加風味，或稍為放鬆飲食限制，確保患者獲取足夠營養。水果方面，羅銘駿建議批皮及切粒，如長者有喉嚨痛則應避免橙這類較酸的水果。