長者注意！研究：日間嗜睡可能是失智前期症狀

不少長者都有午間小睡的習慣，但若經常在日間出現嗜睡或有嚴重睡眠問題，便可能是患病的警號。有研究發現，出現日間嗜睡或有嚴重睡眠問題的長者，較大機會患上稱為運動認知風險綜合症(MCR)的失智前期病徵，而睡眠欠佳也令這些長者在日間對各類活動缺乏興趣或動力，甚至可能形成惡性循環。

紐約一間醫學院對445名平均年齡為76歲且沒有失智症的長者，以問卷方式調查他們的睡眠習慣，包括是否出現半夜醒來後無法再入睡、 半小時內仍未能入睡、因為房間溫度而出現睡眠障礙，以及需要利用藥物幫助睡眠。同時，他們也被問及白天的疲勞程度，例如社交活動、用餐或開車時能否保持清醒，對完成日間活動的興趣度及記憶問題。

日間嗜睡非自然老化

結果顯示，這批參加者中有177人屬於睡眠欠佳者，268人則為睡眠良好者，而調整其他因素後，日間過度嗜睡及對白天活動缺乏興趣的人，患上MCR的機會是沒有睡眠問題的人三倍多。有關研究已刊載在《Neurology》。

研究人員指出，雖然疲勞是衰老的自然現象，但某些疲勞表現如日間嗜睡及睡眠問題，可能不是自然老化，而是認知障礙症所致，因此呼籲長者要留意自己有否出現一些超出正常的疲勞症狀，若有懷疑便要及早求醫處理。