長者生活規律兼多活動 心情更愉快 認知功能較好

年紀大機器可能不聽使，身體亦無可避免逐漸退化，但有研究顯示，若長者能夠保持規律的生活，以及維持活躍度，通常也比生活模式不規律的同輩更加快樂，大腦認知功能也會較佳，並有助預防及改善年老引起的健康問題。

逾1,800名長數據

該項在《JAMA Psychiatry》發表的研究，共邀請了逾1,800名65歲以上的長者參與，他們按指示佩戴手腕式裝置，讓研究人員持續追蹤其生活型態，完成一個星期追蹤後再填寫問卷，以了解其抑鬱症狀及認知功能表現。