長者生活規律兼多活動 心情更愉快 認知功能較好

年紀大機器可能不聽使，身體亦無可避免逐漸退化，但有研究顯示，若長者能夠保持規律的生活，以及維持活躍度，通常也比生活模式不規律的同輩更加快樂，大腦認知功能也會較佳，並有助預防及改善年老引起的健康問題。
逾1,800名長數據
該項在《JAMA Psychiatry》發表的研究，共邀請了逾1,800名65歲以上的長者參與，他們按指示佩戴手腕式裝置，讓研究人員持續追蹤其生活型態，完成一個星期追蹤後再填寫問卷，以了解其抑鬱症狀及認知功能表現。
生活不規律增抑鬱
結果顯示，近四成長者習慣在清晨起床，然後保持清醒及活動狀態達15小時，而且大多日復一日維持相同的生活模式，他們的快樂指數普遍較高，抑鬱程度則較低，大腦的認知功能也較佳。至於生活模式規律，但日間活動時間因為早上晚起或晚上早睡的影響，每日只有約13小時的長者，抑鬱情況相對較多，認知表現也較差。至於生活不規律的長者，出現抑鬱症狀的比率高，認知功能亦最差。
持續活躍已有莫大裨益
研究人員認為，持續及長時間的活動時間對長者健康很重要，即使不跑步或游水，只要整天持續郁動，都已經對健康有莫大裨益，今次研究更顯示，只要簡單改變一下生活，令日常步伐恢復規律，加上安排多些活動，例如與朋友見面，即可令自己變得更健康。