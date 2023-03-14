長者行多啲 研究：每日行多500步 減14%心血管病

年紀愈大，活動能力也隨著機能老化而減退，但就算不跑步或打波，只要每日多走些路，都可以延年益壽。因為有研究顯示，長者每日只要多行500步，發生心血管疾病發作的風險可減低近一成半，若每日能走四、五千步，則風險更大減近八成之多。

助減心血管病風險

該項在美國心臟學會一個科學會議上公布的研究，針對452名平均年齡達78歲並且有動脈粥樣硬化風險的社區長者，利用計步器追蹤他們每日步行數目，並搜集他們的心血管健康狀況。

結果顯示，在長達3年半的追蹤期間，每天步行少於2,000步的長者，約12%曾發生中風、心臟病發及心衰竭等心血管事件，而每日走4,500步的長者則只有3.5%有心血管事件。根據數據分析，年過70歲的長者，每日只要多走500步，心血管疾病的風險就可以降低14%，若每日加起來走到4,500步，則患病風險可以大減77%。