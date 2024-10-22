長者運動｜強化下肢肌力減少跌倒 去洗手間落床都有用

香港是世界上最長壽的地方，無論男女的平均年齡都超過80歲。而現代人除了講求長壽之外，生活質素也很重要，若然只是躺在病床上就沒有太大意義。要行得走得，便需要適當強化下肢的肌力，以支撐身體重量，除讓你走得更遠外，也可以減少跌倒風險。

即使在家裡走動，吃飯、看電視、去洗手間、上床落床，都是一些「起身坐低」的動作，如要化為訓練的話，椅子深蹲就是一個理想的訓練。另外，也需要做一些大腿外側肌力訓練，讓行動更為靈活。