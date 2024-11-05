長者運動｜推力訓練 瞓醒起身、晾衫都輕鬆啲

下半身的訓練，以及平衡力訓練，可以提升長者的行動能力，走得更快更遠，以及避免跌倒；而長者的上半身鍛練，亦能夠讓他們獨立應付到更多日常生活的需要，簡單如打開瓶蓋、到超市買食材。更強壯的肌肉，也可幫助支撐關節，減少關節痛症。例如較簡單的扶牆掌上壓有助加強推的力量，早上起床也更輕鬆；至於三頭肌的訓練，一樣可以強化力推力，也可幫助一些上舉的動作如晾衫等。