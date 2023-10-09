長者運動｜背部和手臂肌力訓練 開門、買餸、外賣自取都有用

上次練過推力之後，拉力都需要練習，生活上例如拉開大門、吸塵時拉開椅子，甚至乎不小心跌倒時，別人幫忙拉一把，自己也需要有足夠的氣力去拉起自己。俯身划船的動作有點像拾起東西，有助訓練背部和手臂肌肉。另一個是較簡單的二頭肌彎舉，不過無論對於拉、提取重物、拿著東西等都有幫助，是常用到的肌肉。
上次練過推力之後，拉力都需要練習，生活上例如拉開大門、吸塵時拉開椅子，甚至乎不小心跌倒時，別人幫忙拉一把，自己也需要有足夠的氣力去拉起自己。俯身划船的動作有點像拾起東西，有助訓練背部和手臂肌肉。另一個是較簡單的二頭肌彎舉，不過無論對於拉、提取重物、拿著東西等都有幫助，是常用到的肌肉。
長者運動｜俯身划船
- 先坐下，雙手持合適重量的啞鈴或水樽，雙手垂下向前彎身，但要保持腰背挺直以免受傷。
- 身體保持固定不動，背部肌肉發力，手部肌肉配合，將重量拉起至大腿旁邊，然後慢慢放下至原處。
- 拉起時呼氣，放下時吸氣。做10至12次為一組，做2組。
▼長者運動｜俯身划船▼
長者運動｜二頭肌彎舉
- 先坐下，雙手持合適重量的啞鈴或水樽，雙手自然垂下，保持挺胸收腹。
- 保持手肘位置固定，二頭肌發力，舉起重量至最高點。
- 然後慢慢放下至原處。
- 舉起時呼氣，放下時吸氣。做10至12次為一組，做2組。
▼長者運動｜俯身划船▼