長者運動｜背部和手臂肌力訓練 開門、買餸、外賣自取都有用

上次練過推力之後，拉力都需要練習，生活上例如拉開大門、吸塵時拉開椅子，甚至乎不小心跌倒時，別人幫忙拉一把，自己也需要有足夠的氣力去拉起自己。俯身划船的動作有點像拾起東西，有助訓練背部和手臂肌肉。另一個是較簡單的二頭肌彎舉，不過無論對於拉、提取重物、拿著東西等都有幫助，是常用到的肌肉。