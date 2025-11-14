長輩吞嚥退化 「飲水常嗆到」暗藏危機！營養師教3技巧安全飲水

你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，台灣前總統李登輝就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒大眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。
前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機
蘇哲永營養師指出，台灣前總統李登輝在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為大家上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」
長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺
「吞嚥困難」並非少數人的問題。台灣國健署統計，65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每周至少發生3次以上的嗆咳。
許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速快，長輩的吞嚥反射還未來得及反應，水就可能「落錯隔」進入氣管，引發劇烈咳嗽，甚至是「無聲嗆咳」。研究顯示，約有27%的急性中風患者出現無聲吸入。這些沒咳出來的液體，可能帶著細菌長期侵蝕肺部。
安全飲水有貼士 坐直、收下巴再小口喝！
為了幫助長輩安全喝水，蘇哲永營養師整理了臨床言語治療師建議，以及國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)指導原則，列出3項要點：
- 坐直、下巴微收(Chin Tuck)：這是最基礎、也最關鍵的姿勢。喝水時應讓長輩坐直，並稍微將下巴往下收，這樣能縮小咽喉入口，提升安全性。
- 控制每一口的量：使用容量較小的杯子，提醒長輩「一口一小口」慢慢喝，讓喉嚨有足夠時間反應。
- 選擇合適的容器：蘇哲永營養師舉例，市面上有一些特殊設計的杯子，能讓長輩不必抬頭即可飲水，鼻子不被杯緣卡住，可維持「下巴微收」姿勢。
3狀況應警惕！可赴2專科求醫 告知吞嚥異常情形
即使已作出調整，長輩仍持續出現原因不明的反覆發燒或肺炎、喝水或吃飯時頻繁咳嗽、進食後喉嚨發出「呼嚕呼嚕」的濕濡聲，就應提高警覺並尋求專業協助。蘇哲永營養師建議，家屬可帶長輩前往復健科或耳鼻喉科求醫，並主動告知所觀察到的吞嚥異常，醫師會評估是否需會診「言語治療師」治療。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】