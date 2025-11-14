長輩吞嚥退化 「飲水常嗆到」暗藏危機！營養師教3技巧安全飲水

許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，但因為流速快，長輩的吞嚥反射還未來得及反應，液體就可能「落錯隔」進入氣管，引發嗆咳。

你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，台灣前總統李登輝就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒大眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。

前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機

蘇哲永營養師指出，台灣前總統李登輝在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為大家上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」

長輩每 10 人有 1 人吞嚥困難 清水「 1 原因」恐傷肺

「吞嚥困難」並非少數人的問題。台灣國健署統計，65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每周至少發生3次以上的嗆咳。

許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速快，長輩的吞嚥反射還未來得及反應，水就可能「落錯隔」進入氣管，引發劇烈咳嗽，甚至是「無聲嗆咳」。研究顯示，約有27%的急性中風患者出現無聲吸入。這些沒咳出來的液體，可能帶著細菌長期侵蝕肺部。