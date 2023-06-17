長輩喝水常嗆到恐是肌少症上門！2簡易檢測評估診斷

隨著年齡增長或其他病因，例如糖尿病等慢性疾病，可能導致肌肉質量的減少而發生肌少症，造成肌力下降、行動不便、甚至失能。醫師提醒，其實肌少症配合適當營養補充，包括足夠的蛋白質、鈣質、與維生素D，在經過持續運動復健治療後，多數都能有意義的增強肌力及生活功能。 肌少症也可能肥胖 需透過檢測確認 臺北市立聯合醫院陽明院區復健科主任楊蕙黛指出，多數肌少症的患者會出現體重下降、腿圍變細的情形，然而有些患者看似肥胖，實際上卻是肌少症，這是因為雖然肌肉萎縮，取而代之的則是脂肪組織堆積，因而形成所謂的「肌少性肥胖」。一般透過肌肉質量及肌肉力量等檢測，可以確認診斷是否為肌少症。

「肌少症吞嚥困難」 營養不良恐惡性循環 楊蕙黛說明，肌少症影響的層面並不只有四肢的骨骼肌肌肉，事實上它同時也會影響到控制吞嚥動作的肌肉群；由於這些肌群的質量減少，沒有足夠的肌力來完成有效咀嚼和運送等吞嚥動作，便會產生吞嚥障礙，稱為「肌少症吞嚥困難」。而這樣的吞嚥困難，後續引發的營養不良，又會惡化了肌少症肌肉質量不足的狀況，形成一個惡性循環。 楊蕙黛說，在65歲以上年長的族群中，「肌少症吞嚥困難」的發生其實並不少見；除了吞嚥困難或嗆咳的症狀，嚴重時也可能會有聲音沙啞的現象。