長輩常墮詐騙陷阱？醫：唔係貪心係「1功能」退化 家屬可以咁樣做

詐騙案層出不窮，高齡長者更是常見受害族群。許多家屬難以理解，明明長輩一生閱歷豐富，卻還是會被「投資穩賺不賠」、「噓寒問暖型關懷」等話術欺騙。高齡醫學內科傅裕翔醫生分享，自己曾遇過一名被詐騙70萬元的長者，反覆訴說騙子每天詢問他吃了沒、提醒他不要太累，讓他誤以為遇到真正關心自己的人。傅醫生提醒，長輩被騙常常不是因為貪心或愚笨，而是大腦功能退化加上孤獨感來襲，讓他們逐漸「分不清善意與陷阱」。

大腦退化、疾病、孤單感交織 讓長者判斷力失準

傅裕翔醫生指出，長者雖然持續累積社會經驗，但負責風險判斷、衝動控制與社交真偽辨識的「前額葉」會隨著老化逐漸萎縮。當大腦退化碰上三高、慢性病、睡眠品質不佳、情緒低落等狀況，判斷力下降的速度可能更快。面對詐騙訊息，旁人留意的是可疑的文字與投資訊息，但長輩此時感受到的，是「終於有人願意聽我說話」，判斷力進一步受影響。

一項2024年的研究顯示，隨著年齡增長，人們更難忽略外表，也就是第一印象所帶來的誤導，在「真假、好壞、是否可信」的判斷上，比年輕族群更容易出錯。傅裕翔醫生表示，孤獨感、慢性病痛、記憶力退化，讓高齡者更渴望連結、想被需要，卻也讓他們成為詐騙集團的目標。