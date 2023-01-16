長輩怕食藥傷胃、傷腎、有毒？

長輩因為跨科、跨院看診，常有重複吃藥、未遵醫囑用藥、怕吃過量傷身等問題。臺北市立聯合醫院家醫科醫師侯君穎表示，銀髮族吃藥最擔心的三大盲點為「怕吃藥傷胃、傷腎、有毒！」醫師會視患者情況避開特定藥物，若患者真的很擔心，可先喝點牛奶墊胃，或避免空腹服用即可。 老年人用藥常見問題包括：多種藥物併用、藥物不良反應、沒有正確服藥、發生交互作用、重複用藥、吃錯藥等。根據衛福部資料，老年人平均患有1.4種慢性病，用藥量是一般人的5倍，吃錯藥的機率較於一般人多7倍；健保署2018年統計，有重複用藥情況者，60歲以上老年人佔65%，70歲以上則近40%，不僅對健康無益，且造成健保資源負擔。

狀況一、怕吃藥有毒又傷身 長輩吃藥常問的刻板印象包括「這個藥會不會傷胃？」、「我吃這個藥會不會傷腎？」、「吃藥三分毒！」侯君穎表示，現在藥物已經沒有嚴格限制一定要飯前飯後吃，且醫師會視病患情況開藥，若已知胃不好，會避開特定藥物，患者基本上不用太擔心。若長輩仍然沒安全感，可以先喝牛奶或豆漿墊胃即可。