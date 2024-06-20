長達2年頭暈、嘔 每日暴瘦1公斤！竟是患十二指腸癌

62歲張姓婦人2年前連續數周出現嘔吐、頭暈、血便症狀，還吐到脫水「每天暴瘦1公斤」，輾轉治療都未好轉，直到前往急症胃鏡檢查時醫生決定「看深一點」，才發現病因竟是十二指腸被腫瘤堵住！ 出現 3 症狀 當心是小腸腫瘤 亞洲大學附屬醫院一般外科副院長葉俊杰指出，小腸腫瘤(包含十二指腸、空腸及迴腸)十分少見，盛行率僅約萬分之1至2，常見症狀包括腹痛、血便或嘔吐，往往因為事先難以察覺，等到發現時都已經擴散到其他器官，往往得一併切除。

標準胰十二指腸切除術 需大範圍切除器官及重建 葉俊杰指出，張姓婦人腫瘤位置恰巧在十二指腸中段，在胰臟、膽管、腸道交會點附近，十分險峻，標準作法是進行「胰十二指腸切除術」也就是切除部分胃、胰臟頭、膽囊及全部十二指腸與重建，雖然可以徹底清除腫瘤，但大範圍切除器官及重建，會顯著影響手術後營養吸收，對於患者術後的生活質素造成重大影響。

度身訂做手術 保 3 臟器助享健康人生 隨著醫療團隊技術日益純熟，手術及影像檢查器具更加進步，已經可以根據個別病患病況，度身訂做適當手術策略，做到「只切需要切除的部位，不作多餘破壞」，保留其他臟器功能，讓患者術後更快回覆生活機能。 葉俊杰表示，針對張姓婦人的病情，醫療團隊根據術前詳細評估，決定採取「度身訂做」手術，手術過程中僅需切除三分之一的十二指腸，清除區域淋巴結，刻意繞過胃、膽管及胰臟等重要器官，不僅確保癌症治療效果，也保全原有器官功能，將術後影響降到最低，術後也安排輔助性化療，順利在切除腫瘤與維繫生活質素兩者之間尋求最佳平衡點。