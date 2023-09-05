開學｜返學心散可能係暑假玩手機造成！家長必學3招提升孩子注意力

結束兩個月的暑假，學校終於開學了，不過卻有老師及家長發現家中寶貝似乎還沒收拾心情，課堂中的學習、寫回家作業總是無法專注，求醫後發現原來是過度使用電子產品所導致，尤其暑假期間孩子待在家中更容易接觸電視、平板及手機，皆會造成孩子專注於一件事物的時間愈來愈短。

過度使用電子產品 恐注意力不集中、社交焦慮 根據台灣兒福聯盟《2022育兒現況暨疫情後親子遊戲趨勢調查》，兒童玩電子產品的比例從6.5%上升至19%，孩童出門接觸世界的機會正逐漸被電子產品或家用遊戲機取代，因此家長不要忽視電子產品對孩子造成的影響。 台灣衛生福利部南投醫院身心科職業治療師張豐勝表示，過度使用電子產品將會危害成長階段兒童及青少年的身心健康，影響層面包含：出現注意力不集中、社交焦慮、睡眠不足等現象，如果孩子出現以上狀況，家長除了適時調整孩子使用電子產品的時間與習慣外，建議可透過居家親子遊戲培養孩子的專注力及學習能力。

棋牌益智、傳聲筒遊戲 提升孩子專注力 張豐勝提到，可以透過親子互動，來提升孩子專注力。 1. 棋牌益智遊戲 若孩子有基礎的認知能力，家長可以給予象棋、圍棋、撲克牌、跳棋等需要高度專注力的遊戲，藉由需要足夠觀察及思考才能有勝算的活動不僅提高孩子專注力，更能提升親子關係共同競賽之樂趣。

2. 傳聲筒遊戲 在家先練習讓孩子去跟爸爸說一件媽媽交代的事情，從短時間記憶開始；當孩子回到學校後，也可以問問孩子老師每天交代的聯絡事項或功課任務，試著讓孩子講出來，讓其練習長時間的記憶，在聽與表達上孩子需要一定的專注力才會記得，此活動同時能養成孩子的責任感和正向習慣。