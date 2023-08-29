開學｜揀啱書包保護學童脊椎 學懂執書包不再寒背

暑假尾聲，開學在即，是時候檢視一下校服是否合身。書包是學生恩物，除了讓小朋友揀選喜歡的卡通圖案，一個能夠保護脊椎健康的書包更為重要。註冊脊醫王俊華提醒，選擇合適書包之外，還要學懂正確執拾書包，才可避免脊椎承受壓力受傷；曾經有學童因為書包不合適而拉傷，也經常出現寒背問題而求助。

選擇了合適書包，也要注意如何調整肩帶。王俊華表示，「肩帶過長會使書包過低不能貼背；此外，要留意肩帶位置是否夠闊及有厚軟墊，亦建議選擇附有胸帶及腰帶的設計以固定書包，把壓在肩膊的重量，部分轉移至盆骨，減輕單一部位要承受的壓力。肩帶太幼太硬身的話，會勒著孩子肩頸，使肌肉承受壓力容易壓到頸肩部位的神經線。」

正確執拾書包

學生往往忽略執拾書包的重要，王俊華認為最理想的方式是每天都執書包，將不需要的書本及文具取出，「書包過重容易令孩子難以保持正確姿勢，頭向前傾形成上交叉綜合症，俗稱寒背，所以書包重量不應超過身體重量的15%。」

若小朋友需要帶多項物件上學，應該選擇間隔較多的書包，方便分開放置分散重量。先把書本放入內裡有固定帶的位置，將最重的重量集中貼近背部，然後其他格數可以剛好放入水壺、文具等雜物，中間不留虛位。脊醫王俊華補充，「因為小朋友跳動較多，假如書包內物品較重且左搖右擺，小朋友突然轉身急停，便會增加扭傷風險。」