開工大吉！上班族必學健康操！每天15分鐘中斷久坐遠離「這些」身心危害

過年假期結束，新一年開工還沒收心，工作上心情不免受到影響，再加上長期久坐、姿勢不良，可能導致肩頸僵硬、腰痠背痛等問題，進而危害身心健康。利用「上班族健康操」可讓上班族透過15分鐘簡單運動減緩壓力、紓緩繃緊的肌肉，並在繁忙的工作中也能增加身體活動量。

長時間久坐癌症風險增 超過9小時者死亡風險增22% 長時間久坐、姿勢不良可能會導致肩頸僵硬、腰痠背痛等問題，此外，加拿大2020年研究發現，長時間久坐會增加認知功能不良、抑鬱、身體功能下降、失能、活動量不足及較差的生理健康等身心健康危害。 而且，長期久坐還會增加心臟病、癌症、2型糖尿病的風險，有研究指出，相較於每日久坐不到7小時的人，久坐超過9小時者死亡風險將增加22%。

15分鐘上班族健康操簡單易學 活動不受工作場域限制 為幫助上班族改善健康問題，台灣國健署攜手復健科醫師、物理治療師、職業治療師、運動及公共衛生專家等，設計出一套簡單易學又能提升身體活動量的健康操，讓上班族能不受工作場域及服裝限制活動身體、提振精神。「上班族健康操」共有15分鐘，包含以下3個階段： 動態熱身：有9種動作，時間共2分鐘，進行肌肉伸展、活動關節。

主要運動：有32種動作，時間共10分鐘，增加運動強度、提升心肺功能。

靜態收操：有13種動作，時間共3分鐘，緩和身體肌力與柔軟度，有助回到安穩狀態繼續工作。 「上班族健康操」影片目前已上線(https://health99.hpa.gov.tw/material/8448)，影片除了有動作指導外，還有運動相關注意事項，並輔以字卡提醒，期望每天上、下午各15分鐘的運動時間，每天累積30分鐘，有助於紓緩肌肉、釋放壓力、促進愉悅心情，並進一步提高健康勞動力。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】