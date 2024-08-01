間中熬夜睇比賽無傷肝？ 即揭港人經常踩中6大傷肝行為 + 點樣有效調理個肝

幾場金牌賽事都在凌晨3點多，很多人覺得四年一次熬夜無妨，但都市人面臨的傷肝問題遠不止於此。熬夜、飲酒、暴飲暴食及工作壓力大等因素，都會對肝臟造成巨大損害。忙碌的都市生活中，這些行為已成常態，嚴重威脅肝臟健康。
熬夜對肝臟的影響
肝臟主要負責排毒和代謝，處理體內的代謝產物和毒素。一般而言，肝臟機能最活躍的時間為晚上11點至凌晨3點，那時候肝臟可以容納最多血液回流肝臟解毒，若此時無法休息，肝臟的解毒功能就無法完整發揮。所以熬夜正會打亂身體的生理時鐘，影響其排毒和修復功能。另外，熬夜時少不免吃宵夜，甚至應酬時要飲酒和吸煙，這亦會導致肝臟脂肪積聚，長久損耗肝臟功能。此外，有時遇上大喜大悲事情、甚至觀看激烈賽事也會引起情緒波動，增加肝臟負擔。
即睇香港人6大常見傷肝行為
- 熬夜：長時間熬夜會影響肝臟的自我修復功能，使其負擔加重，進而影響肝臟健康。
- 高脂宵夜：深宵時常吃高脂高糖的宵夜，如炸雞、薯條、甜品等，這些食物會增加肝臟的代謝負擔，長期如此容易導致肝風險。
- 情緒波動：經常情緒起伏，如過度激動或失望，會加重肝臟的負擔。中醫認為，情緒與肝臟健康密切相關。
- 暴飲暴食：長期進食過量食物，特別是高熱量、高脂肪的食物，會讓肝臟負擔過重，導致消化不良和肝臟脂肪積聚。
- 飲酒過量：應酬時常伴隨着飲酒，酒精需要肝臟來分解，過量飲酒會對肝臟造成巨大壓力。
- 吸煙：吸煙不僅對肺部有害，煙霧中的有害化學物質也會進入肝臟，增加肝臟的解毒負擔。
傷肝最緊要「調理個肝」
建立良好的生活及飲食習慣固然重要，大家亦可考慮服食合適的護肝產品，補充肝臟所需營養。例如「調理個 Reboot Your」的皇牌產品「調理個肝」結合四大護肝元素：牛磺酸、精氨酸、鳥氨酸及鋅，經研究證實，可發揮保護肝臟及肝細胞的作用，減輕肝臟負擔。每日1次，適合經常應酬及熬夜、有吸煙及飲酒習慣，與及容易疲倦、免疫力弱人士。
- 牛磺酸：可於2個月內提升酒精代謝的酵素活性，達致清肝排毒、醒酒護肝，減少肝臟細胞受損。
- 牛磺酸及精氨酸：可降低肝臟脂肪生成，減少脂肪積聚，或有助於穩定體內血脂及血糖水平。
- 鳥氨酸：有效降低酒後的血氨水平，使精神迅速回復。
- 鋅：提升肝臟的解毒和代謝功能，亦有助修復肝細胞，減少肝細胞凋亡。
都市人種種不良的生活習慣，除了損害肝臟之外，其實也會影響其他身體器官的健康。「調理個 Reboot Your」一共推出了6款涵蓋肝、肺、腎、心、腦、胃多個重要臟腑嘅保健產品，幫大家全方位調理及護養身體，時刻保持健康體魄！
「調理個Reboot Your」限時推廣活動：8月1日至8月31日期間，於一田、Soda Mall、先施購買【調理個系列】全線產品可享買2件75折優惠。
「調理個系列」產品推薦：
⭐️調理個肝 : 保護肝細胞｜提升肝臟解毒能力｜解宿醉消疲勞
⭐️調理個肺 : 清養肺胃｜生津潤燥｜補中益氣
⭐️調理個腎 : 溫腎補陽｜強壯腰膝｜改善疲勞及睡眠質素
⭐️調理個心 : 保護心臟及心血管健康｜提升心肌活力
⭐️調理個腦 : 提升記憶認知｜強化思維反應｜延緩腦部衰退
⭐️調理個胃 : 修復胃部損傷｜改善消化不適｜維持腸胃微生態平衡
銷售點：屈臣氏、一田、Soda Mall、先施、HKTVmall、官網WeArshop 及各大藥房藥行有售。（部分調理個系列產品只限於指定零售商或各大藥房藥行有售）
產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、 治療或預防任何疾病之用。