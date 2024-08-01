間中熬夜睇比賽無傷肝？ 即揭港人經常踩中6大傷肝行為 + 點樣有效調理個肝

三五知己在欣賞賽事少不免情緒波動和大吃大喝，然而這些都是傷肝的行為。

幾場金牌賽事都在凌晨3點多，很多人覺得四年一次熬夜無妨，但都市人面臨的傷肝問題遠不止於此。熬夜、飲酒、暴飲暴食及工作壓力大等因素，都會對肝臟造成巨大損害。忙碌的都市生活中，這些行為已成常態，嚴重威脅肝臟健康。

熬夜對肝臟的影響

肝臟主要負責排毒和代謝，處理體內的代謝產物和毒素。一般而言，肝臟機能最活躍的時間為晚上11點至凌晨3點，那時候肝臟可以容納最多血液回流肝臟解毒，若此時無法休息，肝臟的解毒功能就無法完整發揮。所以熬夜正會打亂身體的生理時鐘，影響其排毒和修復功能。另外，熬夜時少不免吃宵夜，甚至應酬時要飲酒和吸煙，這亦會導致肝臟脂肪積聚，長久損耗肝臟功能。此外，有時遇上大喜大悲事情、甚至觀看激烈賽事也會引起情緒波動，增加肝臟負擔。