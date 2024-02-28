間中食交際煙危害不亞於每日食！間歇性吸煙有「這些」健康風險

吸煙不會因吸煙量較少而危害較少，也有可能會出現戒斷症狀。

許多人認為只是偶爾在社交場合吸煙，應該不會造成太大的問題，不過這些「間歇性吸煙」一樣會對健康造成危害。有鑑於青少年吸煙行為易受同儕影響，台灣國健署傳授「拒煙八不」，鼓勵民眾拒絕「交際煙」。

吸煙行為會透過同儕相互影響，根據台灣一項調查顯示，有15.5%的青少年第一次吸煙原因為「別人吸跟著吸」，另外「應酬社交」也在青少年第一次吸煙原因中佔4.7%。

間歇性吸煙健康危害大 也有可能出現戒斷症狀

「交際煙」已成為一種人情壓力難以拒絕，尤其是青少年，許多人會為了獲得同儕的認可而在社交場合吸煙。而這些只在社交場合才吸煙的吸煙者，即被歸為「間歇性吸煙」。

研究指出僅三分之一的青少年認為間歇性吸煙有健康危害，並認為只要自己願意戒煙就能戒除，但事實上間歇性吸煙一樣會影響健康，研究已證實，間歇性吸煙者心血管疾病風險與每日吸煙者相同，而且死於主動脈瘤的風險幾乎是不吸煙者的3倍。

除了心血管風險外，間歇性吸煙也會增加胃腸道癌(食道癌、胃癌、胰臟癌)的風險，並引發身體各部位的疾病，像是呼吸道感染、白內障、生殖系統受損、肌肉骨骼損傷及病後殘疾等，機率都會提升，甚至會使男性死亡風險上升60%，女性平均壽命減少4至6年。

由此可知，偶爾吸煙所造成的健康危害不亞於長期吸煙者，吸煙也不會因吸煙量較少而危害較少。另外還有可能會出現戒斷症狀，研究指出10%的人在吸第1支煙後2天內會產生戒斷症狀(如：焦慮易怒、情緒低落)，25至35%的人則在1個月內出現症狀(如：精神難集中、難以入眠)。