間歇性跛行、跟不上別人腳步？小心「周邊動脈阻塞」

周邊動脈疾病相當常見，有四至五成病人沒有臨床症狀，或應初期症狀輕微而不易發現。

如果有間歇性跛行、走沒多久就腳麻、疼痛、抽筋，或無法跟上他人腳步等，很有可能是罹患周邊動脈疾病。國泰醫院社區護理組心臟衰竭個案管理師簡宛晴表示，「周邊動脈阻塞」好發於下肢，俗稱「腳中風」，若未及時處理將會影響行走功能，嚴重甚至有截肢風險。

動脈粥樣硬化、狹窄、阻塞 「這些」都是危險因子

「周邊動脈阻塞疾病」指的是，動脈血管粥樣硬化、狹窄，或因血栓掉落阻塞，導致血液供應量不足引發許多症狀。簡宛晴表示，周邊動脈阻塞疾病可能代表著全身性動脈硬化，常與其他動脈粥樣硬化疾病有關，例如：心肌梗塞、腦中風等，發生率是同年齡的3倍以上。

簡宛晴個管師指出，老化、吸煙、男性、高血壓、高血脂、高血糖、肥胖等，都是周邊動脈阻塞疾病的危險因子，另外，末期腎病變因為鈣離子代謝異常，會加速血管硬化，因此也是周邊動脈阻塞疾病的危險因子。