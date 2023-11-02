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健康
2023-11-02 04:30:24
日報

閱讀好處｜研究：多看書可改變兒童大腦結構 促進心理健康

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研究：多看書可改變兒童大腦結構 促進心理健康

研究：多看書可改變兒童大腦結構 促進心理健康

小朋友的教養是一個很大的難題，需要家長細心的引導和教育，若過度溺愛則可能令孩子難以成長。有研究發現，及早培養孩子的閱讀興趣，或可以改變他們的大腦結構，長大後擁有更健康的心理狀態。

分析逾萬名兒童閱讀習慣

為了釐清閱讀對兒童的影響，英國劍橋大學、華威大學及中國復旦大學合作研究，分析美國逾一萬名2至9歲兒童的閱讀習慣，並透過訪談、智力測驗、心理和行為評估，以及腦部掃描影像等，從而了解閱讀與大腦和認知能力發展的關係。

心理健康

閱讀有助減少抑鬱及焦慮症狀，對心理健康帶來正面幫助。

心理健康

有閱讀習慣的兒童，進入青春期後用手機的時間較短。

同時提升注意力

結果發現，閱讀不但能提升小朋友的記憶力、理解能力和學業表現，更有助減少抑鬱及焦慮症狀，對心理健康帶來正面的幫助；而且注意力亦有所改善，攻擊性和違反規則等問題行為也較少。最重要的是，較早開始閱讀的兒童，進入青春期後看電視、使用手機和電腦所花的時間相對較少，睡眠時間則更長。有關研究已刊載在《Psychological Medicine》。

強迫看書或有反效果

研究人員表示，從腦部掃描反映，自小喜歡閱讀的兒童大腦區域明顯有所不同，故此認為家長可以鼓勵及培養孩子閱讀的興趣，對其身心發展都大有益處。同時強調閱讀時間並非愈多愈好，若強迫小朋友看書每星期超過12小時，便可能會帶來反效果。

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