閱讀好處｜研究：多看書可改變兒童大腦結構 促進心理健康

小朋友的教養是一個很大的難題，需要家長細心的引導和教育，若過度溺愛則可能令孩子難以成長。有研究發現，及早培養孩子的閱讀興趣，或可以改變他們的大腦結構，長大後擁有更健康的心理狀態。

分析逾萬名兒童閱讀習慣

為了釐清閱讀對兒童的影響，英國劍橋大學、華威大學及中國復旦大學合作研究，分析美國逾一萬名2至9歲兒童的閱讀習慣，並透過訪談、智力測驗、心理和行為評估，以及腦部掃描影像等，從而了解閱讀與大腦和認知能力發展的關係。