關注中風問題 提高預防及治療意識 改善生活習慣 及時求醫減風險

世界中風組織自2006年起，將每年的10月29日定為世界中風日，以提醒關 注中風問題，提高預防中風及治療的意識。現時全球中年及青年人的中風發病率均有上升趨勢，中風在香港更是第四大最常見致死疾病，根據衛生署及政府統計處數據，於2024年共錄得2911宗因中風致死的個案，當中有7.7%為55歲以下人士，任何人對中風都不應忽視。

中風會引致肢體麻痺行動不便，咀歪、視力模糊等，情況嚴重更可致命。當出現相關症狀應立即求醫。

根據醫院管理局的臨床研究數據顯示，於2001年至2021年的20年間，本港「年輕中風」的發病率增加逾三成！18至55歲人士的中風粗發病率，由2001年每10萬人的41.8宗，上升至2021年每10萬人的59.7宗。