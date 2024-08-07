關注孩子健康 研究：身形外表成青少年主要心理壓力來源

受社會風氣及明星效應等影響，身形及外表往往成為吸引話題及注視的焦點，對踏入青春期的青少年而言，更可能是壓力的來源。一項涵蓋逾百萬名青少的研究發現，比起體重正常的同輩，過瘦、過重或肥胖的青少年更容易出現各種身心症狀。

體形與身心健康關係密切

該項刊載在《JAMA Psychiatry》的研究，由倫敦衛生及熱帶醫學院的團隊，利用歐洲和北美2002年至2018年的學兒童健康行為調查資料進行分析。這項涵蓋超過100萬名11至15歲青少年的研究發現，體重指數(BMI) 與心理健康之間呈 U 形關係，亦即體重指數過低或過高的青少年有更多的身心健康問題，而與2002年相比，2006年、2010年、2014年和2018年的青少年也出現類同現象，反映體重與身心健康有密切的關係。

研究亦發現，女孩子的身心問題明顯多過同年男孩，而比起小學階段，中學生的身心問題亦明顯較多。