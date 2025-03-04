關注學童肥胖 免致脂肪肝

香港肥胖學會候任主席及兒科專科醫生施頴珊表示，世衛已將肥胖列為疾病，「自1990年以來，全球青少年肥胖增加了3倍；2022年亦有超過3.9億5至19歲童和青少年超重，當中1.6億人患有肥胖症。」

學童肥胖問題愈趨普遍，肥胖除了影響外形、自信外，研究發現也會影響學業成績，甚至增加代謝性脂肪肝等共病的風險，而與肥胖相關的疾病多達224種。藉今天「世界肥胖日」家長不妨為孩子建立恆常運動及良好飲食習慣，從小做好體重管理。

多達五分一學生超重

肥胖是指體內脂肪累積過多，超出合理範圍並損害身體健康的狀況。施頴珊指，肥胖的定義在不同地區、年齡和性別會有差異，體重指標(BMI)是其中一種判斷方式，「至於兒童及青少年肥胖，不會像成年人有一個BMI數值，而是用生長圖表作為準則。BMI於生長圖表的91%至98%為超重、高於98%則為肥胖。」而據衛生署數字，2022/23學年小學生和中學生的超重普遍率分別為19.5%及20.5%的高水平。

缺乏運動影響學業

研究指出，肥胖對學業有負面影響，包括認知能力及女生整體成績方面。施頴珊解釋，「肥胖兒童及青少年，容易因污名化、歧視和欺凌影響心理，自信心下降會影響學習；其次，較高健康風險如糖尿病、脂肪肝、睡眠窒息症等也直接影響學習。」值得一提是，缺乏運動也是學業成績下滑的原因之一，研究發現運動對青春期前兒童的執行功能、注意力及學習成績有正面影響，惟本港學童多達93.9%未達世衛建議的體能活動標準。「長時間只埋首學習，亦容易失去專注力。」

及早干預脂肪肝可逆轉

香港亞洲肝炎會主席及腸胃肝臟科專科醫生林朗昕強調，肥胖兒童的代謝性脂肪肝(由代謝功能異常如肥胖、糖尿病等引致的脂肪肝)患病率可高達29%至38%，不容忽視，「這是兒童肥胖最常見的共病之一，若沒有加以控制，反覆的損傷和炎症可引致肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。」幸而，如體重下降5%已可逆轉脂肪肝、下降10%肝纖維化有機會消失，患者及早發現和把握可逆轉時機，做好體重管理和調整生活模式至關重要。