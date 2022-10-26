關注情緒 避免中年抑鬱

港大醫學院內科系、藥理及藥劑學系助理教授李雪博士，以及港大醫學院藥理及藥劑學系博士研究生陳健宜表示，「中年危機」的概念早在1965年由精神分析學家Elliot Jaques提出，指人到中年(即約40至60歲)時可能遇到突然而急劇的心理轉變，並伴隨著快樂和滿足感的流失。

過去有不少研究指出，「年齡」是眾多疾病中可靠的預測因子。最近，香港大學內科系、藥理及藥劑學系兩位學者，分析了千多名「難治型抑鬱症」患者的資料，發覺中年人士可能是抑鬱症或其他精神疾病的高危群組。

中年人易成高危群組

「壓力通常源自竭力照顧年邁的父母、與日漸成長的子女溝通的隔膜，及維持家庭財政的責任等，尤其身體正處於一個『生理脆弱之窗』(biological window of vulnerability)，各種長期病漸漸湧現並加重醫療、財政和精神負擔。」李雪強調，遇上中年危機並不等於有精神疾病，但若然沒有足夠心理和社會支援，負面情緒可能日積月累，使中年人士成為抑鬱症或其他精神疾病的「高危群組」。

中年群組支援或不足

今年3月，李雪帶領香港大學的研究團隊聯同香港中文大學、倫敦政治經濟學院等學術機構，於《刺針區域健康》(The Lancet Regional Health)發表了一項研究，探討難治型抑鬱症的發生率、併發症和致死機制。「最近我們提取了同一數據庫中1,479位難治型抑鬱症患者，分析他們的年齡分布，發現接近一半(47.4%)患者年齡集中於40至59歲之間，顯著高於該年齡層在全港人口所佔比率(35.4%)。」

另一點值得關注的是，死於外因的難治型抑鬱症患者，平均年齡僅為38歲，正值支撐家庭、貢獻社會的盛年。李雪表示，「這些簡單卻驚人的數字，意味著抑鬱症和它的影響較常見於中年階段，亦令人思考：這是否與中年危機帶來的獨特心理轉變相關？而社會給中年群組的關注和支持又是否足夠？」

羞於啟齒無從求助

陳健宜指出，在中年階段經歷精神疾病，不但會增加非自然死亡的風險，若精神疾病慢性發展下去，也會帶來更高的身、心併發症風險，以及各種慢性而長期的醫療和心理負擔。「加上作為家庭或社會的主要生產力，他們大多處於為工作拼搏的關鍵歲月，此時情緒病的出現，也許會使他們在親友和同事面前羞於啟齒，無從求助。尤其現時社會上普遍仍對精神病患者懷有偏見，旁人的眼光或許比起疾病本身還要令人難受。」