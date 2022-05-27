關注球迷心臟健康 有獎遊戲送救心

說起健康，又怎可以不提心臟健康。高血壓為香港常見的疾病之一，要維持心血管健康及暢通，除了改善日常飲食和作息習慣，也可以服用有著救急、鎮心安神及益氣通脈等作用的日本人字牌救心。

「皇迷與利迷，哪隊更需要救心？」

適逢2022歐聯決賽即將在明天晚上上演，救心高度關注球迷心臟健康。這場除了是利迷期待萬分的復仇戰，救心的另一個焦點是：究竟哪隊粉絲需要食更多救心？利迷已習慣常備救心，但回看皇馬連續16強、8強、4強，都是靠驚天絕地反Cup晉級，作為皇馬迷，真的不能缺少一顆強心臟。

現在於救心帖文下留言哪隊最需要救心，救心會選出答案最用心的10位，每人送出一盒「日本人字牌救心」50粒裝。留意以下參加方法，再分享給身邊好友，一起玩遊戲贏救心。

參加方法：

1. 讚好「救心Kyushin」Facebook專頁及帖文

2. 於留言分享自己的答案(50字以內)，再Tag 1位朋友

3. 每人每個Facebook帳戶只限參與一次

＊活動截止時間：2022年5月29日晚上11時59分

＊得獎公布：2022年6月9日

＊得獎公布後，我們將有專人與得獎者inbox聯絡，煩請留意Facebook inbox訊息。

＊日本人字牌救心Kyushin保留修改活動與獎項細節的權利，無須作出解釋或通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。