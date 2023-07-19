關節健康｜怕傷膝不做運動 膝關節退化更嚴重？

怕傷膝不做運動 膝關節退化更嚴重？

經常久坐，運動不足是都市人常見的問題。有些人甚至以為，不做運動就可以減低關節勞損或受傷的風險。骨科專科醫生嚴永藝澄清，運動不止不會傷膝，還可為關節提供所需營養，同時鍛煉大腿肌肉，有助保護膝蓋，延緩退化。 嚴永藝解釋，人體的關節軟骨沒有血管，需要依靠關節液去滋養。只有做運動，才可增加關節液的循環，同時把代謝物和廢物從軟骨帶走。因此，關節是需要經常活動，才能維持健康。

跑步傷膝暫未有定論 一直以來，最多人議論紛紛會傷膝的運動，非長跑莫屬。嚴永藝指出，近年愈來愈多研究顯示跑步未必傷膝，「有研究比較長期跑步及游泳人士，兩者數年後膝痛的比率並無大差別。也有研究跟進跑馬拉松及沒長跑習慣的人士數年，發現兩者膝痛及關節退化的情況相若。所以，長跑是否加速膝關節退化，到目前為止並無一個確實的定論。」 嚴永藝續指：「醫學界普遍認為，20公里以下的中距離跑步對膝蓋沒太大的損害，是建議進行的。膝痛可能是因熱身準備不足或跑姿問題造成，這些人士通常透過休息、服用消炎止痛藥及短時間的物理治療，已可復原。」他建議患者康復後需改善跑姿，循序漸進地練習，才能長跑長有。如不處理傷患繼續跑，有可能令軟骨進一步磨損，形成長期膝痛。至於超重人士，可先以踏單車減重及鍛煉好肌肉後，才開始跑步。