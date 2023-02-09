關節炎｜春天關節痛？ 小心類風濕關節炎

春天天氣開始回暖，而且變得潮濕多雨、氣壓變低，令到筋腱、筋膜等軟組，以及關節空間膨脹，引起關節痛。但如果發現關節無故腫脹痛楚，而且同時出現於多個關節，如手腕、手肘、膝頭的話，就要懷疑是否類風濕關節炎。

骨科專科醫生文浩然表示，類風濕關節炎與一般風濕勞損不同，屬於自身免疫系統疾病，「原本防禦身體、攻擊外來細菌病毒的白血球，不明原因地對付自己的關節組織，引致發炎、關節受損。」雖原因未明，但女士、有家族病史人士的患病風險較高。